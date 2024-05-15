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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 13:54
#6376
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Вся Россия это концлагерь, говорит русская женщина.
А Троицк по сравнению с украинскими городишками, это просто ж..па мира, а это говорит русский Герой, вернувшийся в отпуск с СВО..


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 14:28
#6377
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Цитата:
111:
Вся Россия это концлагерь

----Ты давно в России был ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 18:30
#6378
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Цитата:
Гога:
Ты давно в России был ?

Я верю коренным россиянам.
Верю своим сородичам.
Мои то воюют, твои нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 18:31
#6379
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Цитата:
abaika95:
Хуссейна американцам кто сдал? Милошевича американцам кто сдал? Усаму американцам кто сдал? Все свои же приближенные) Да даже СССР американцам сдали свои же местные Так и с Путиным или его преемником будет Свои же сдадут)

Где-то я уже это слышал. И чё там, по плану, ждать сколько?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 19:39
#6380
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Цитата:
maxsaf:
Где-то я уже это слышал. И чё там, по плану, ждать сколько?

Путин настраивает против себя всё больше элит
То правдоруба Пригожина убьет
То вора Шойгу за которым влиятельные круги стоят-убирает от кормушки
Всё делает правильно)
Гитлер тоже в 1943 тусовал генералов)
Ждём-с развязки
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 20:50
#6381
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Цитата:
abaika95:
Ждём-с развязки

Звучит как отличный план, прям на твердую "пять" :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.05.24 - 22:22
#6382
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Цитата:
Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовала текст подписанного им закона, согласно которому не смогут претендовать на гражданство этой страны лица, не владеющие казахским языком на элементарном уровне, а также те, кто не знает Конституцию и историю Казахстана.

Скажем дружно НЕТ российским спортсменам-перебежчикам :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.05.24 - 23:32
#6383
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Цитата:
maxsaf:
не смогут претендовать на гражданство этой страны лица, не владеющие казахским языком на элементарном уровне, а также те, кто не знает Конституцию и историю Казахстана

Кто-то расстроился ?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.05.24 - 00:15
#6384
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Цитата:
abaika95:
Кто-то расстроился ?)

Скорее всего сами российские спортсмены - перебежчики. Им теперь придется под белым флагом выступать. Ну и у Казахстана, возможно, количество наград поубавится.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.05.24 - 12:23
#6385
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Цитата:
maxsaf:
Ну и у Казахстана, возможно, количество наград поубавится.

Мне лично да и 99% населению от этого ни холодно ни жарко от медалей спортиков)
Россияне пусть вон за Грузию вступают или под белым флагом если хочется
Всеровно в целом это позор России
Она в них вклдывала,бабки, силы
А они раз и расхотели в ней жить и деградировать)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.05.24 - 17:16
#6386
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Мусульмане России, просто красавчики


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.05.24 - 21:19
#6387
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Это Китай.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 00:02
#6388
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Цитата:
111:
Мусульмане России, просто красавчики

Ну вот, а ты боялся, что они на тебя нападут. Цветы лучше готовь :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 02:20
#6389
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Цитата:
maxsaf:
Ну вот, а ты боялся, что они на тебя нападут. Цветы лучше готовь

У Макса из года в год интерес чтобы Россия напала на Казахстан я смотрю
)
Чтобы поубивали его друзей и родственников
Чтобы русские солдаты в ещё одной войне гибли в танках и горели в машинах))

А Макс бы глядел на это и весело комментировал из Канады
Вот прям как сейчас он комментирует трупы россиян в Украине
Макс русофоб?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 07:20
#6390
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Цитата:
abaika95:
Вот прям как сейчас он комментирует трупы россиян в Украине

И где же ты такое вычитал, грамотей?

Цитата:
abaika95:
Макс русофоб?

Где твой язык был (?), когда форумный русофоб открыто восторгается "красавчиками", которые кстати украинцев уничтожают не за чью-то там идею, а чисто джихада ради, там где разрешили.
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