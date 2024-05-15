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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 13:54
Вся Россия это концлагерь, говорит русская женщина.
А Троицк по сравнению с украинскими городишками, это просто ж..па мира, а это говорит русский Герой, вернувшийся в отпуск с СВО..
А Троицк по сравнению с украинскими городишками, это просто ж..па мира, а это говорит русский Герой, вернувшийся в отпуск с СВО..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 14:28
Цитата:
----Ты давно в России был ?
111:
Вся Россия это концлагерь
Вся Россия это концлагерь
----Ты давно в России был ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 18:30
Цитата:
Я верю коренным россиянам.
Верю своим сородичам.
Мои то воюют, твои нет.
Гога:
Ты давно в России был ?
Ты давно в России был ?
Я верю коренным россиянам.
Верю своим сородичам.
Мои то воюют, твои нет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 18:31
Цитата:
Где-то я уже это слышал. И чё там, по плану, ждать сколько?
abaika95:
Хуссейна американцам кто сдал? Милошевича американцам кто сдал? Усаму американцам кто сдал? Все свои же приближенные) Да даже СССР американцам сдали свои же местные Так и с Путиным или его преемником будет Свои же сдадут)
Хуссейна американцам кто сдал? Милошевича американцам кто сдал? Усаму американцам кто сдал? Все свои же приближенные) Да даже СССР американцам сдали свои же местные Так и с Путиным или его преемником будет Свои же сдадут)
Где-то я уже это слышал. И чё там, по плану, ждать сколько?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 19:39
Цитата:
Путин настраивает против себя всё больше элит
То правдоруба Пригожина убьет
То вора Шойгу за которым влиятельные круги стоят-убирает от кормушки
Всё делает правильно)
Гитлер тоже в 1943 тусовал генералов)
Ждём-с развязки
maxsaf:
Где-то я уже это слышал. И чё там, по плану, ждать сколько?
Где-то я уже это слышал. И чё там, по плану, ждать сколько?
Путин настраивает против себя всё больше элит
То правдоруба Пригожина убьет
То вора Шойгу за которым влиятельные круги стоят-убирает от кормушки
Всё делает правильно)
Гитлер тоже в 1943 тусовал генералов)
Ждём-с развязки
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 20:50
Цитата:
Звучит как отличный план, прям на твердую "пять"
abaika95:
Ждём-с развязки
Ждём-с развязки
Звучит как отличный план, прям на твердую "пять"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.05.24 - 22:22
Цитата:
Скажем дружно НЕТ российским спортсменам-перебежчикам
Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовала текст подписанного им закона, согласно которому не смогут претендовать на гражданство этой страны лица, не владеющие казахским языком на элементарном уровне, а также те, кто не знает Конституцию и историю Казахстана.
Скажем дружно НЕТ российским спортсменам-перебежчикам
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.05.24 - 23:32
Цитата:
Кто-то расстроился ?)
maxsaf:
не смогут претендовать на гражданство этой страны лица, не владеющие казахским языком на элементарном уровне, а также те, кто не знает Конституцию и историю Казахстана
не смогут претендовать на гражданство этой страны лица, не владеющие казахским языком на элементарном уровне, а также те, кто не знает Конституцию и историю Казахстана
Кто-то расстроился ?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.05.24 - 00:15
Цитата:
Скорее всего сами российские спортсмены - перебежчики. Им теперь придется под белым флагом выступать. Ну и у Казахстана, возможно, количество наград поубавится.
abaika95:
Кто-то расстроился ?)
Кто-то расстроился ?)
Скорее всего сами российские спортсмены - перебежчики. Им теперь придется под белым флагом выступать. Ну и у Казахстана, возможно, количество наград поубавится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.05.24 - 12:23
Цитата:
Мне лично да и 99% населению от этого ни холодно ни жарко от медалей спортиков)
Россияне пусть вон за Грузию вступают или под белым флагом если хочется
Всеровно в целом это позор России
Она в них вклдывала,бабки, силы
А они раз и расхотели в ней жить и деградировать)
maxsaf:
Ну и у Казахстана, возможно, количество наград поубавится.
Ну и у Казахстана, возможно, количество наград поубавится.
Мне лично да и 99% населению от этого ни холодно ни жарко от медалей спортиков)
Россияне пусть вон за Грузию вступают или под белым флагом если хочется
Всеровно в целом это позор России
Она в них вклдывала,бабки, силы
А они раз и расхотели в ней жить и деградировать)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.05.24 - 17:16
Мусульмане России, просто красавчики
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.05.24 - 21:19
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 00:02
Цитата:
Ну вот, а ты боялся, что они на тебя нападут. Цветы лучше готовь
111:
Мусульмане России, просто красавчики
Мусульмане России, просто красавчики
Ну вот, а ты боялся, что они на тебя нападут. Цветы лучше готовь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15853
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 02:20
Цитата:
У Макса из года в год интерес чтобы Россия напала на Казахстан я смотрю
)
Чтобы поубивали его друзей и родственников
Чтобы русские солдаты в ещё одной войне гибли в танках и горели в машинах))
А Макс бы глядел на это и весело комментировал из Канады
Вот прям как сейчас он комментирует трупы россиян в Украине
Макс русофоб?
maxsaf:
Ну вот, а ты боялся, что они на тебя нападут. Цветы лучше готовь
Ну вот, а ты боялся, что они на тебя нападут. Цветы лучше готовь
У Макса из года в год интерес чтобы Россия напала на Казахстан я смотрю
)
Чтобы поубивали его друзей и родственников
Чтобы русские солдаты в ещё одной войне гибли в танках и горели в машинах))
А Макс бы глядел на это и весело комментировал из Канады
Вот прям как сейчас он комментирует трупы россиян в Украине
Макс русофоб?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.05.24 - 07:20
Цитата:
И где же ты такое вычитал, грамотей?
Цитата:
Где твой язык был (?), когда форумный русофоб открыто восторгается "красавчиками", которые кстати украинцев уничтожают не за чью-то там идею, а чисто джихада ради, там где разрешили.
abaika95:
Вот прям как сейчас он комментирует трупы россиян в Украине
Вот прям как сейчас он комментирует трупы россиян в Украине
И где же ты такое вычитал, грамотей?
Цитата:
abaika95:
Макс русофоб?
Макс русофоб?
Где твой язык был (?), когда форумный русофоб открыто восторгается "красавчиками", которые кстати украинцев уничтожают не за чью-то там идею, а чисто джихада ради, там где разрешили.
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