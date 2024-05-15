Отправлено: - 18:31

abaika95:

Хуссейна американцам кто сдал? Милошевича американцам кто сдал? Усаму американцам кто сдал? Все свои же приближенные) Да даже СССР американцам сдали свои же местные Так и с Путиным или его преемником будет Свои же сдадут)

Цитата:Где-то я уже это слышал. И чё там, по плану, ждать сколько?