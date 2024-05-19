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Человек, о котором я хочу поведать созидателен, уникален, скромен, трудолюбив, благороден и благонравен. У него большой праздник, который он по 56-летней традиции встречает в поле. Ему 80. Но он строен, подтянут, слегка улыбчив, всегда открыт к общению.