abaika95: Зашёл такой ремесленник попить водки Перепил Его официант за шкирдяк выкинул Потом ремесленник с дружками выискивает официанта и бьёт ему морду Чем был защищен официант то?
Что-то не припомню такого в ранних произведениях. Если не сложно просветите, или намекните про источник. А то иногда, создается впечатление, что вы путешествуете на машине времени. Причем машинка без номеров и регистрации.
Интересно какую зарплату им должен платить хозяин бара? За стольник получать по морде никто не согласится. Да и за 200 сомневаюсь. Почти в миллион (для 3-4 шкафов) выйдет охрана для средней забегаловки - фееричная мысль...
Кто то ещё из Вас ходит в эти гадюшники? Водит семью, детей, любовниц? Самый лучший вариант, это на огороде пожарил шашлык, дома организовал красивый стол, посидел с семьей/друзьями, весело без быдло пьяного. . Можно телек включить какой нибудь концерт для атмосферы. Напились, наелись, тут же диван ложись отдыхай)
Vit: Самый лучший вариант, это на огороде пожарил шашлык, дома организовал красивый стол, посидел с семьей/друзьями, весело без быдло пьяного. . Можно телек включить какой нибудь концерт для атмосферы.
Дома -это зимой,а сейчас почти лето ,уже на улицу переехали в беседку,я туда и телек повешал,музыкалку включаем для фона.
mks2703: А выставление полиции и других силовиков каждые 30 метров, когда приезжает большой начальник?
Большой начальник это пм либо президент Приезжают они раз в год Выставляют в основном курсантов и младший состав Ничего трагичного не вижу Так как часы проезда кортежа в основном утро или день когда правонарушений совершается мало что не сказывается на работе Алкашей в баре волна разгоняют явно вечером когда и так по городу кипиша полно
Ещё раз спрашиваю С какого фига отряд Собр выступает охраной в частном баре разгоняя дебоширов? Может бар легче закрыть чем деньги бюджетные тратить?
Значит не шутка... Включаем калькулятор. Простая математика:
Даже, если пошел в милицию после армии в 20 лет: 1968 - 20 = 1948 г.р. Идем дальше 2024 - 1948 = 76 лет. Дедуля, аташка оказывается. А я по глупости своей, давал, вчитываясь в текст, не больше 40 лет. Вот я лоханулся. 2000 извинений. Не буду больше с вами спорить...
abaika95: Пусть цену на пиво повышает чтобы охрану мог держать
Если повысить цену на пиво,то пропадёт вся изюминка этой пивнушки,да тогда и охрана не нужна будет,нормальные люди которые приходят туда чтобы бить другу другу морды, в такие заведения ходить не будут.
Добринцофф: Если повысить цену на пиво,то пропадёт вся изюминка этой пивнушки,да тогда и охрана не нужна будет,нормальные люди которые приходят туда чтобы бить другу другу морды
Дык о чем и речь Мне не важно, либо охрана там будет либо пиво дороже Главный мой вопрос почему Я котрый не посещает эти заведения обязан оплачивать дежурство омонов в этом баре по сути подменяя там охрану? Владелец удобно устроился Как конфликт так Собр тут как тут Сразу решит вопрос Поэтому ему нет нужды в охранниках А так пару раз,расхреначали бы ему бар Он бы задумался)
abaika95: Главный мой вопрос почему Я котрый не посещает эти заведения обязан оплачивать дежурство омонов в этом баре по сути подменяя там охрану?
Да вы чё дедуля? СОБР один х.ен на попе "сидит ровно" и получает оклад. Работает или не работает - оклад, Карл... Вы в любом случае оплатите их нелегкую службу, будут они работать, или на базе сидеть кроссворды разгадывать. Но для вашего спокойствия, лучше пусть они дежурят возле злачного места. Вы сможете посетить это злачное место, и вместо вас будут "махать кулаками" подготовленные люди... Опять же практика дедушка Карл. А ОПГ они раз в несколько лет кладут "мордой в пол" и террористы тож не кажный год появляются, и народ бузит раз в 30 лет, так что только практика на злачных местах и остается, шобы не потерять хватку... По идее злачные места, должны со временем "кануть в лету" при общем кулюторном развитии масс. Ибо красивое и прекрасное со временем побеждает некрасивое и не прекрасное... Это какбэ аксиома толерантного развития - я в это верю...
mks2703: Да вы чё дедуля? СОБР один х.ен на попе "сидит ровно" и получает оклад. Работает или не работает - оклад, Карл... Вы в любом случае оплатите их нелегкую службу, будут они работать, или на базе сидеть кроссворды разгадывать.
Я хочу внучек, чтобы Собр получал оклад и сидел на базе тихо сканворды разгадывал до момента пока не случится что-то действительно важное от чего Собр вылетит на вызов в нормальном составе и готовности
Представь в городе появится весельчак котрый открыл бар где посетителям можно поливать всё бензином поджигая окрестности что создает проблемы всем вокруг и вот вместо того чтобы его оштрафовать или в тюрягу посадить,ДЧС создаёт отдельный отряд пожарных которые дежурят возле этого бара чтобы по первому звонку бежать тушить его. А причем в этот момент в городе горит ещё 10 хат куда все пожарные успеть не могут Но у бара этого весельчака дежурить надо потомучто владелец не держит там специальных людей кто мог бы тушить свой же бар
Вот у меня вопрос. А что руководство дчс в доле какой то что-ли с этим весельчаком? Почему за мои налоги ДЧС создаёт условия для весёлых времяпрепровождений поджигателем в этом баре? Аналогия думаю понятна,внучек.
Цитата:
mks2703: Опять же практика дедушка Карл.
Практики у собра и так выше крыши И гонять пьяное быдло это не прямое занятие для собра Цитата:
mks2703: По идее злачные места, должны со временем "кануть в лету" при общем кулюторном развитии масс
Ага А пока Полиция создаёт охрану частным барам за наши деньги Удобно устроились злачные места
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