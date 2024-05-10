Отправлено: - 10:23

bgb:

Сначала надо изучать вопросы, а не писать для того, чтобы написать...

bgb:

А тут геология совсем другая.

Цитата:Хорошо иметь дело с умными людьми - всегда объяснят и разжуют...Цитата:Ну наверно этот прииск расположен не на Тургайском плато и геология другая. Вода может располагаться на любой глубине - зависит от каменистых пород. Не зря я пару лет в гидрогеологии отработал вахтами...В Есиле и Державинске не так глубоко. В Есиле прям промышленный забор, можно любой завод или фабрику ставить, кому необходима вода в производстве...