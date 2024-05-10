Золотые прииски Пригородного - Жители Костанайской области против разработки карьера вблизи их домов
Отправлено: 10.05.24 - 16:30
Жители небольшого села Пригородное на юго-западе Костанайской области бьют тревогу: в сотнях метров от их домов готовятся разрабатывать карьер с золотом и для этого могут взорвать старый элеватор. Ничто из этих планов не согласовали с самими жителями Пригородного, которые опасаются воздействия будущей добычи золота на их здоровье. Читать новость
Не написано, что золоту всегда сопутствуют тяжелые металлы: мышьяк, свинец, цинк и пр. Они же залегают в осадочных породах, которые затем при открытом способе разработки окажутся на отвалах карьеров и будут пылить на всю округу. Любой юрист скажет, что, если какие-то проекты были разработаны до введения в действие Кодекса “О недрах и недропользовании”, то тогда действовали другие нормативно-правовые акты, которыми руководствовались разработчики и эксперты, дававшие заключения. Те же санитарные нормы (СанПиН) устанавливали расстояния от предприятий, карьеров и пр. до селитебной зоны (жилья). Там расстояния должны быть такие же, как в Кодексе. Извлечение золота производят с использованием цианидов. Могут извлекать (обогащать) на месте, а могут везти на Варваринку или ближе, около Житикары, где добывают золото сейчас. Интересно, будут ли образовываться карьерные воды и куда их будут отводить?И что достанется РК при добыче и потом, по окончанию?
Думаю что карьер будет. Вопрос что делать жителям??? Рыночная стоимость их жилья низкая, как вариант просить равнозначное жилье в другом селе и трудоустройство. Либо просить возмещение за жилье и за неудобство связанные с переселением.
bgb: И что достанется РК при добыче и потом, по окончанию?
Останутся искусственные водоемы для купания...как в Аркалыке...место отдыха для всей семьи или водопой для скота...туда можно будет поставить насос для полива приусадебных участков...вода с БАДами или ГАДами (геологически активными добавками)...
Останутся искусственные водоемы для купания...как в Аркалыке...место отдыха для всей семьи или водопой для скота...туда можно будет поставить насос для полива приусадебных участков...вода с БАДами или ГАДами (геологически активными добавками)... Источник:
Для водопоя, рыбалки и полива вряд ли сгодятся - обычно карьерные воды в той местности горько-соленые. Накопители-испарители еще отнимут большую территорию и испортят землю. Про отдых всей семьей - вообще весело! На машине по отвалам? Обратную засыпку никто не сделает, а просто выполаживание в лучшем случае. И кто будет поить скот, купаться или рыбачить там, где на поверхности почвы заведомо будет превышение по тяжелым металлам?
Те карьеры я знаю. Там подземные воды залегают на -70 и более метрах. Карьеры наполняются дождевыми и талыми водами. А тут геология совсем другая. Сначала надо изучать вопросы, а не писать для того, чтобы написать...
bgb: Сначала надо изучать вопросы, а не писать для того, чтобы написать...
Хорошо иметь дело с умными людьми - всегда объяснят и разжуют...
Цитата:
bgb: А тут геология совсем другая.
Ну наверно этот прииск расположен не на Тургайском плато и геология другая. Вода может располагаться на любой глубине - зависит от каменистых пород. Не зря я пару лет в гидрогеологии отработал вахтами...В Есиле и Державинске не так глубоко. В Есиле прям промышленный забор, можно любой завод или фабрику ставить, кому необходима вода в производстве...
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