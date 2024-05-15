abaika95: Хуссейна американцам кто сдал? Милошевича американцам кто сдал? Усаму американцам кто сдал? Все свои же приближенные) Да даже СССР американцам сдали свои же местные Так и с Путиным или его преемником будет Свои же сдадут)
Где-то я уже это слышал. И чё там, по плану, ждать сколько?
maxsaf: Где-то я уже это слышал. И чё там, по плану, ждать сколько?
Путин настраивает против себя всё больше элит То правдоруба Пригожина убьет То вора Шойгу за которым влиятельные круги стоят-убирает от кормушки Всё делает правильно) Гитлер тоже в 1943 тусовал генералов) Ждём-с развязки
Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовала текст подписанного им закона, согласно которому не смогут претендовать на гражданство этой страны лица, не владеющие казахским языком на элементарном уровне, а также те, кто не знает Конституцию и историю Казахстана.
Скажем дружно НЕТ российским спортсменам-перебежчикам
maxsaf: Ну и у Казахстана, возможно, количество наград поубавится.
Мне лично да и 99% населению от этого ни холодно ни жарко от медалей спортиков) Россияне пусть вон за Грузию вступают или под белым флагом если хочется Всеровно в целом это позор России Она в них вклдывала,бабки, силы А они раз и расхотели в ней жить и деградировать)
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