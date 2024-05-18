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"24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения, и гражданского общества в целом". Мнение юриста
"24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения, и гражданского общества в целом". Мнение юриста
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49207
"24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения, и гражданского общества в целом". Мнение юриста
Отправлено: 18.05.24 - 13:17
Процесс Бишимбаева породил огромную волну нетерпимости к бытовому насилию. Стало нормальным для жертв насилия открыто говорить о нём и не замалчивать случаи насилия, как это было раньше. И уверен, что теперь многие домашние боксёры десять раз подумают, прежде чем снова поднимать руку на своих жертв.
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Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 13:17
Цитата:
Зачем тут такой фарс?
Любому нормальному мужику задай вопрос, что он сделает с женой, которая спала с другими мужиками, любой скажет, врежу ей, а может чего по хуже.
А этот фарс скорее для гендерно нейтральных людей, геев и лесбиянок всяких..
Процесс Бишимбаева породил огромную волну нетерпимости к бытовому насилию.
Зачем тут такой фарс?
Любому нормальному мужику задай вопрос, что он сделает с женой, которая спала с другими мужиками, любой скажет, врежу ей, а может чего по хуже.
А этот фарс скорее для гендерно нейтральных людей, геев и лесбиянок всяких..
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 13:21
Цитата:
Это не тех ли соседей, где погибает по тысяче в день пацанов и никто не несет ответственности?
Где возвращаются с войны педофилы и зеки, учат детей в школах, а в свободное время режут и убивают простых мирных граждан?
Ну это пипец автор, и причем полный.
Процесс привлёк внимание если не всего мира, то наших ближайших соседей точно.
Это не тех ли соседей, где погибает по тысяче в день пацанов и никто не несет ответственности?
Где возвращаются с войны педофилы и зеки, учат детей в школах, а в свободное время режут и убивают простых мирных граждан?
Ну это пипец автор, и причем полный.
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 13:36
Автор молодец ! Очень последовательно и доказательно обрисовал юридическую ситуацию в области бытового насилия.Главное - преодолели эту инерцию безнаказанности семейных истязателей, создали прецедент, теперь полиция и суды будут серьёзнее относиться к таким делам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15850
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 14:03
Цитата:
В особенности когда АП заказало нужных блогеров типа Собчак активно освещать процесс котрый в России нафиг никому не усрался
Цитата:
Нет всем как было пофиг так и осталось
Только под шумок приняли поправки в закон о бытовом насилии для чего и был этот шум вокруг дела
Цитата:
Юрист в Казахстане именно перекладывает бумажки
А дело ничего к юриспруденции в стране не имеет
Это зрелище с заранее расписаным итогом которое от начала и до конца режиссировалось
Благо нашелся дурачок котрый убил свою подружку дав подарок политтехнологам АП
Процесс привлёк внимание если не всего мира, то наших ближайших соседей точно
В особенности когда АП заказало нужных блогеров типа Собчак активно освещать процесс котрый в России нафиг никому не усрался
Цитата:
Процесс Бишимбаева породил огромную волну нетерпимости к бытовому насилию.
Нет всем как было пофиг так и осталось
Только под шумок приняли поправки в закон о бытовом насилии для чего и был этот шум вокруг дела
Цитата:
Процесс привлёк внимание к юридической профессии. Показал, что юристы в Казахстане, так же, как и в США, могут быть звёздами, влиять на принятие решений и менять положение дел в стране. Я всегда говорил, что наша профессия далека от простого перекладывания бумажек. Сейчас все увидели, как это выглядит.
Юрист в Казахстане именно перекладывает бумажки
А дело ничего к юриспруденции в стране не имеет
Это зрелище с заранее расписаным итогом которое от начала и до конца режиссировалось
Благо нашелся дурачок котрый убил свою подружку дав подарок политтехнологам АП
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1233
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 15:15
Цитата:
.....теперь ты не врежешь это всё в прошлом,и будешь ты как милинький мычать,захотела приготовить приготовит,захотела прибраться приберётся,захотела рога наставить и ничего ты ей не сделаешь....
.... не думай что это о тебе ...мы все в этой ловушке назовём так .....бабам больше прав дают...ты же хочешь как в европе жить вот тебе битте шён...
....этим судом и наказаним государство показывает свой путь к демсозреванию своим западным.....кто они нам? друзья или?
111:
Зачем тут такой фарс? Любому нормальному мужику задай вопрос, что он сделает с женой, которая спала с другими мужиками, любой скажет, врежу ей, а может чего по хуже.
Зачем тут такой фарс? Любому нормальному мужику задай вопрос, что он сделает с женой, которая спала с другими мужиками, любой скажет, врежу ей, а может чего по хуже.
.....теперь ты не врежешь это всё в прошлом,и будешь ты как милинький мычать,захотела приготовить приготовит,захотела прибраться приберётся,захотела рога наставить и ничего ты ей не сделаешь....
.... не думай что это о тебе ...мы все в этой ловушке назовём так .....бабам больше прав дают...ты же хочешь как в европе жить вот тебе битте шён...
....этим судом и наказаним государство показывает свой путь к демсозреванию своим западным.....кто они нам? друзья или?
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 15:47
Цитата:
родом из Шанхая2022:От горе-то ! Ну куды крестьянину деваться? А кого ж тогда бить ? Не соседа же, он ведь сдачи даст. "Жену свою я не хаю, И никогда не брошу ее, Это со мной она стала плохая, А взял-то ее я хорошую."
...теперь ты не врежешь это всё в прошлом,
...теперь ты не врежешь это всё в прошлом,
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1233
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 16:17
Цитата:
.....и вообще не про то куда крестьянину деваться...
...этот суд театранное представление,грамотные и дуры будут сажать своих мужей а забитые и задолбленные будут терпеть своих придурков...
....как она может пойти против мужа у них дети дом в три уровня машины она не работает по салонам красоты ходит и за все эти блага которые она получает она готова жить хоть с тираном.....
....Филипповна вы наверно не сЛухали теперь мы многовекторные партнёрам надо угождать....только не подумайте что я за насилие слабаго пола.....
Филипповна:
От горе-то ! Ну куды крестьянину деваться? А кого ж тогда бить ? Не соседа же, он ведь сдачи даст. "Жену свою я не хаю, И никогда не брошу ее, Это со мной она стала плохая, А взял-то ее я хорошую.
От горе-то ! Ну куды крестьянину деваться? А кого ж тогда бить ? Не соседа же, он ведь сдачи даст. "Жену свою я не хаю, И никогда не брошу ее, Это со мной она стала плохая, А взял-то ее я хорошую.
.....и вообще не про то куда крестьянину деваться...
...этот суд театранное представление,грамотные и дуры будут сажать своих мужей а забитые и задолбленные будут терпеть своих придурков...
....как она может пойти против мужа у них дети дом в три уровня машины она не работает по салонам красоты ходит и за все эти блага которые она получает она готова жить хоть с тираном.....
....Филипповна вы наверно не сЛухали теперь мы многовекторные партнёрам надо угождать....только не подумайте что я за насилие слабаго пола.....
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 16:39
Цитата:
До такой степени, что у этих самых соседей после суда над Бишинбаевым, полиция не смогла защитить от гнева мужчин русскую девушку и та бежала из России, и полицейские трусливо ее вывезли от разъяренных российских мужиков..
то наших ближайших соседей точно. Причём привлёк как показательный,
До такой степени, что у этих самых соседей после суда над Бишинбаевым, полиция не смогла защитить от гнева мужчин русскую девушку и та бежала из России, и полицейские трусливо ее вывезли от разъяренных российских мужиков..
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 16:47
Цитата:
Как во Франции и России, все рогатые будем ходить..
Во Франции просто так принято.
А в России мужики все на войне или спиваются..
У баб выхода просто нет.
родом из Шанхая2022:
захотела рога наставить и ничего ты ей не сделаешь....
захотела рога наставить и ничего ты ей не сделаешь....
Как во Франции и России, все рогатые будем ходить..
Во Франции просто так принято.
А в России мужики все на войне или спиваются..
У баб выхода просто нет.
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 20:37
Цитата:
родом из Шанхая2022:Так вот пусть она ИМЕЕТ ПРАВО - жить с ним или уходить. А то он её бьёт, она уходит, и тут у садиста вообще крышу срывает - а-а-а-а, "так не доставайся ты никому !!!" ( рус. классика, если чё) Вчера по ТВ : молодые прожили 1 месяц, жена поняла, что дело швах, пошла в ЗАГС с заявлением на развод, муж тоже пришёл, но с ножом и прирезал её там же.Не вписывается этот сюжет в вашу классификацию хитрых жён и придурков мужей.
...как она может пойти против мужа
...как она может пойти против мужа
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