Отправлено: - 20:33

рихард:

у депутата процесс размножения лучше получаетcя, чем процесс воспитания тех кого он произвел на свет. В этом семействе какойто рецедив на жестокость

Цитата:Спортики...чё с них взять - нечего. Во власть лучше не пускать...