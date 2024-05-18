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≡ Настоящие герои, настоящая история и немного «художественного» домысла в фильме «Операция «Набат»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49207
Настоящие герои, настоящая история и немного «художественного» домысла в фильме «Операция «Набат»
Отправлено: 18.05.24 - 20:22
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В феврале 1992 года на юге Казахстана сбежавшие заключенные захватили пассажирский автобус. В 2024 году о легендарном освобождении заложников сняли фильм. В качестве консультантов были участники операции «Набат». Что, впрочем, не помешало изменить некоторые исторические факты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15850
Re: Настоящие герои, настоящая история и немного...
Отправлено: 18.05.24 - 20:22
#1
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Хм странно что ни слова в статье о том что прототипом этого КНБшника выступил реальный человек преподаватель юриспруденции КГУ Михаил Дауенов котрый тогда возглавлял ДКНБ Кызылорды где и происходили все эти события.
Похоронен в Костанае. И ни одной улицы ему нет.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
490
Re: Настоящие герои, настоящая история и немного...
Отправлено: 18.05.24 - 20:30
#2
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Не смотрел, но поддерживаю Айнур... Бесит, когда берут реальные истории и придумывают "отсебятину"... Не буду смотреть...
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