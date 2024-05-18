Re: Настоящие герои, настоящая история и немного...

Отправлено: - 20:22

Хм странно что ни слова в статье о том что прототипом этого КНБшника выступил реальный человек преподаватель юриспруденции КГУ Михаил Дауенов котрый тогда возглавлял ДКНБ Кызылорды где и происходили все эти события.

Похоронен в Костанае. И ни одной улицы ему нет.