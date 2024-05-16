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≡ Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета Турлыханова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49207
Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета Турлыханова
Отправлено: 16.05.24 - 14:21
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«Справедливость восторжествовала! Спасибо Верховному суду, который изменил приговор и назначил два года ограничения свободы сыну депутата Мажилиса Турлыханова Болат Нурасылу», – сообщила адвокат Анна Чернова.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1395
Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета Турлыханова
Отправлено: 16.05.24 - 14:21
#1
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Такова доля сынков депутатов,всё с рук сходит...

[Исправлено: Сабыр, 16.05.2024 - 15:22]
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
490
Re: Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета...
Отправлено: 16.05.24 - 14:38
#2
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Я вот думаю, а зачем нам такие депутаты. Если он детей своих не смог нормально воспитать, как он может других людей представлять или чему то учить с высокой депутатской трибуны, или в своем округе.
У них это норма в семье.
Где наш комитет по этике. Несмотря на заслуги надо лишать таких депутатства. Может тогда до других дойдут нравственные уроки...
И если они считают это нормой, такое поведение в семье, то тогда не знаю...В Жана Казахстане ли они живут, или в ханстве...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38209
Re: Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета...
Отправлено: 18.05.24 - 13:27
#3
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Непонятно, чей то сын убежал с воинской части и напал на мирных граждан?
А чей то певец врезал своей жене?
Без водки не разберешься..
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
490
Re: Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета...
Отправлено: 18.05.24 - 16:29
#4
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Цитата:
111:
Непонятно, чей то сын убежал с воинской части и напал на мирных граждан? А чей то певец врезал своей жене? Без водки не разберешься..


У мажилисмена 4 ребенка от 2 жён.
Старший сын Даулет.
Средний сын Акежан.
Младший сын Нурасыл Болат.
Младший брат младшего сына Ерасыл

"...Семейное положение – женат, имею 6 детей, 4 внуков." (сайт Мажилиса - биография)...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
583
Re: Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета...
Отправлено: 18.05.24 - 20:08
#5
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у депутата процесс размножения лучше получаетcя, чем процесс воспитания тех кого он произвел на свет. В этом семействе какойто рецедив на жестокость
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
490
Re: Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета...
Отправлено: 18.05.24 - 20:33
#6
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Цитата:
рихард:
у депутата процесс размножения лучше получаетcя, чем процесс воспитания тех кого он произвел на свет. В этом семействе какойто рецедив на жестокость


Спортики...чё с них взять - нечего. Во власть лучше не пускать...
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