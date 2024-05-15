abaika95: Зашёл такой ремесленник попить водки Перепил Его официант за шкирдяк выкинул Потом ремесленник с дружками выискивает официанта и бьёт ему морду Чем был защищен официант то?
Что-то не припомню такого в ранних произведениях. Если не сложно просветите, или намекните про источник. А то иногда, создается впечатление, что вы путешествуете на машине времени. Причем машинка без номеров и регистрации.
Интересно какую зарплату им должен платить хозяин бара? За стольник получать по морде никто не согласится. Да и за 200 сомневаюсь. Почти в миллион (для 3-4 шкафов) выйдет охрана для средней забегаловки - фееричная мысль...
Кто то ещё из Вас ходит в эти гадюшники? Водит семью, детей, любовниц? Самый лучший вариант, это на огороде пожарил шашлык, дома организовал красивый стол, посидел с семьей/друзьями, весело без быдло пьяного. . Можно телек включить какой нибудь концерт для атмосферы. Напились, наелись, тут же диван ложись отдыхай)
Vit: Самый лучший вариант, это на огороде пожарил шашлык, дома организовал красивый стол, посидел с семьей/друзьями, весело без быдло пьяного. . Можно телек включить какой нибудь концерт для атмосферы.
Дома -это зимой,а сейчас почти лето ,уже на улицу переехали в беседку,я туда и телек повешал,музыкалку включаем для фона.
mks2703: А выставление полиции и других силовиков каждые 30 метров, когда приезжает большой начальник?
Большой начальник это пм либо президент Приезжают они раз в год Выставляют в основном курсантов и младший состав Ничего трагичного не вижу Так как часы проезда кортежа в основном утро или день когда правонарушений совершается мало что не сказывается на работе Алкашей в баре волна разгоняют явно вечером когда и так по городу кипиша полно
Ещё раз спрашиваю С какого фига отряд Собр выступает охраной в частном баре разгоняя дебоширов? Может бар легче закрыть чем деньги бюджетные тратить?
Значит не шутка... Включаем калькулятор. Простая математика:
Даже, если пошел в милицию после армии в 20 лет: 1968 - 20 = 1948 г.р. Идем дальше 2024 - 1948 = 76 лет. Дедуля, аташка оказывается. А я по глупости своей, давал, вчитываясь в текст, не больше 40 лет. Вот я лоханулся. 2000 извинений. Не буду больше с вами спорить...
abaika95: Пусть цену на пиво повышает чтобы охрану мог держать
Если повысить цену на пиво,то пропадёт вся изюминка этой пивнушки,да тогда и охрана не нужна будет,нормальные люди которые приходят туда чтобы бить другу другу морды, в такие заведения ходить не будут.
Добринцофф: Если повысить цену на пиво,то пропадёт вся изюминка этой пивнушки,да тогда и охрана не нужна будет,нормальные люди которые приходят туда чтобы бить другу другу морды
Дык о чем и речь Мне не важно, либо охрана там будет либо пиво дороже Главный мой вопрос почему Я котрый не посещает эти заведения обязан оплачивать дежурство омонов в этом баре по сути подменяя там охрану? Владелец удобно устроился Как конфликт так Собр тут как тут Сразу решит вопрос Поэтому ему нет нужды в охранниках А так пару раз,расхреначали бы ему бар Он бы задумался)
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