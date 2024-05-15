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≡ Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49205
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 10:21
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Вблизи одного из костанайских баров регулярно дежурят бойцы СОБР. В число самых неблагонадежных заведений Костаная попали бары, куда регулярно вызывают полицию, передает inbusiness.kz.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
487
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 00:05
#30
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Цитата:
abaika95:
Зашёл такой ремесленник попить водки Перепил Его официант за шкирдяк выкинул Потом ремесленник с дружками выискивает официанта и бьёт ему морду Чем был защищен официант то?


Что-то не припомню такого в ранних произведениях. Если не сложно просветите, или намекните про источник.
А то иногда, создается впечатление, что вы путешествуете на машине времени. Причем машинка без номеров и регистрации.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
487
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 00:11
#31
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Цитата:
abaika95:
За счёт владельца бара


Интересно какую зарплату им должен платить хозяин бара? За стольник получать по морде никто не согласится. Да и за 200 сомневаюсь. Почти в миллион (для 3-4 шкафов) выйдет охрана для средней забегаловки - фееричная мысль...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14759
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 08:20
#32
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Кто то ещё из Вас ходит в эти гадюшники? Водит семью, детей, любовниц? Самый лучший вариант, это на огороде пожарил шашлык, дома организовал красивый стол, посидел с семьей/друзьями, весело без быдло пьяного. . Можно телек включить какой нибудь концерт для атмосферы. Напились, наелись, тут же диван ложись отдыхай)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1395
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 08:55
#33
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Цитата:
Vit:
ходит в эти гадюшники

Я люблю и дома и в гадюшнике. Есть своя атмосфера,свой кайф. Дома такого нет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9852
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 09:34
#34
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Цитата:
Vit:
Самый лучший вариант, это на огороде пожарил шашлык, дома организовал красивый стол, посидел с семьей/друзьями, весело без быдло пьяного. . Можно телек включить какой нибудь концерт для атмосферы.

Дома -это зимой,а сейчас почти лето ,уже на улицу переехали в беседку,я туда и телек повешал,музыкалку включаем для фона.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15849
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 12:04
#35
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Цитата:
mks2703:
Это шутка...

Неужели?)
Цитата:
mks2703:
А выставление полиции и других силовиков каждые 30 метров, когда приезжает большой начальник?

Большой начальник это пм либо президент
Приезжают они раз в год
Выставляют в основном курсантов и младший состав
Ничего трагичного не вижу
Так как часы проезда кортежа в основном утро или день когда правонарушений совершается мало что не сказывается на работе
Алкашей в баре волна разгоняют явно вечером когда и так по городу кипиша полно

Ещё раз спрашиваю
С какого фига отряд Собр выступает охраной в частном баре разгоняя дебоширов?
Может бар легче закрыть чем деньги бюджетные тратить?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15849
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 12:08
#36
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Цитата:
mks2703:
Что-то не припомню такого в ранних произведениях. Если не сложно просветите, или намекните про источник.

Официантов в царской России никто не бил?
Это ваще утверждение?Цитата:
mks2703:
Интересно какую зарплату им должен платить хозяин бара?

А мне не плевать ли?
Пусть цену на пиво повышает чтобы охрану мог держать
Цитата:
mks2703:
Почти в миллион (для 3-4 шкафов) выйдет охрана для средней забегаловки - фееричная мысль...

А сейчас мы сколько за отряд Собр платим кто там окопался?
Около 350 тыс зп у бойца
Их там несколько с офицером
Почему Я лично плачу зарплату за охрану пивнушки?
Цитата:
Добринцофф:
туда и телек повешал,

Телику Кирда так скоро придет от нахождения рядом с мангалом откуда дым фигачит прямо на экран
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
487
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 16:47
#37
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Цитата:
abaika95:
Нет в милиции работал С 1968 по 1982


Значит не шутка... Включаем калькулятор. Простая математика:

Даже, если пошел в милицию после армии в 20 лет: 1968 - 20 = 1948 г.р.
Идем дальше 2024 - 1948 = 76 лет.
Дедуля, аташка оказывается. А я по глупости своей, давал, вчитываясь в текст, не больше 40 лет. Вот я лоханулся. 2000 извинений. Не буду больше с вами спорить...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9852
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 17:20
#38
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Цитата:
abaika95:
Телику Кирда так скоро придет от нахождения рядом с мангалом откуда дым фигачит прямо на экран

Возможно,ему и так уже 12 лет,на 2 ящика бананов выменял на ОЛХ,но показывает отлично,смарт приставку к нему прикрутил он теперь у меня IP TV транслирует бесплатно :lol: ,даже если и сломается то не жалко.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9852
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 17:23
#39
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Цитата:
abaika95:
Пусть цену на пиво повышает чтобы охрану мог держать

Если повысить цену на пиво,то пропадёт вся изюминка этой пивнушки,да тогда и охрана не нужна будет,нормальные люди которые приходят туда чтобы бить другу другу морды, в такие заведения ходить не будут.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15849
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 17:38
#40
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Цитата:
Добринцофф:
Если повысить цену на пиво,то пропадёт вся изюминка этой пивнушки,да тогда и охрана не нужна будет,нормальные люди которые приходят туда чтобы бить другу другу морды

Дык о чем и речь
Мне не важно, либо охрана там будет либо пиво дороже
Главный мой вопрос почему Я котрый не посещает эти заведения обязан оплачивать дежурство омонов в этом баре по сути подменяя там охрану?
Владелец удобно устроился
Как конфликт так Собр тут как тут
Сразу решит вопрос
Поэтому ему нет нужды в охранниках
А так пару раз,расхреначали бы ему бар
Он бы задумался)
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