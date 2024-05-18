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≡  "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения, и гражданского общества в целом". Мнение юриста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49205
"24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения, и гражданского общества в целом". Мнение юриста
Отправлено: 18.05.24 - 13:17
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Процесс Бишимбаева породил огромную волну нетерпимости к бытовому насилию. Стало нормальным для жертв насилия открыто говорить о нём и не замалчивать случаи насилия, как это было раньше. И уверен, что теперь многие домашние боксёры десять раз подумают, прежде чем снова поднимать руку на своих жертв.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38208
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 13:17
#1
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Цитата:
Процесс Бишимбаева породил огромную волну нетерпимости к бытовому насилию.


Зачем тут такой фарс?
Любому нормальному мужику задай вопрос, что он сделает с женой, которая спала с другими мужиками, любой скажет, врежу ей, а может чего по хуже.
А этот фарс скорее для гендерно нейтральных людей, геев и лесбиянок всяких..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38208
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 13:21
#2
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Цитата:
Процесс привлёк внимание если не всего мира, то наших ближайших соседей точно.


Это не тех ли соседей, где погибает по тысяче в день пацанов и никто не несет ответственности?
Где возвращаются с войны педофилы и зеки, учат детей в школах, а в свободное время режут и убивают простых мирных граждан?
Ну это пипец автор, и причем полный.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
166
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 13:36
#3
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Автор молодец ! Очень последовательно и доказательно обрисовал юридическую ситуацию в области бытового насилия.Главное - преодолели эту инерцию безнаказанности семейных истязателей, создали прецедент, теперь полиция и суды будут серьёзнее относиться к таким делам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15849
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 14:03
#4
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Цитата:
Процесс привлёк внимание если не всего мира, то наших ближайших соседей точно

В особенности когда АП заказало нужных блогеров типа Собчак активно освещать процесс котрый в России нафиг никому не усрался

Цитата:
Процесс Бишимбаева породил огромную волну нетерпимости к бытовому насилию. 


Нет всем как было пофиг так и осталось
Только под шумок приняли поправки в закон о бытовом насилии для чего и был этот шум вокруг дела


Цитата:
Процесс привлёк внимание к юридической профессии. Показал, что юристы в Казахстане, так же, как и в США, могут быть звёздами, влиять на принятие решений и менять положение дел в стране. Я всегда говорил, что наша профессия далека от простого перекладывания бумажек. Сейчас все увидели, как это выглядит.


Юрист в Казахстане именно перекладывает бумажки
А дело ничего к юриспруденции в стране не имеет
Это зрелище с заранее расписаным итогом которое от начала и до конца режиссировалось
Благо нашелся дурачок котрый убил свою подружку дав подарок политтехнологам АП
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1233
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 15:15
#5
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Цитата:
111:
Зачем тут такой фарс? Любому нормальному мужику задай вопрос, что он сделает с женой, которая спала с другими мужиками, любой скажет, врежу ей, а может чего по хуже.

.....теперь ты не врежешь это всё в прошлом,и будешь ты как милинький мычать,захотела приготовить приготовит,захотела прибраться приберётся,захотела рога наставить и ничего ты ей не сделаешь....
.... не думай что это о тебе ...мы все в этой ловушке назовём так .....бабам больше прав дают...ты же хочешь как в европе жить вот тебе битте шён...

....этим судом и наказаним государство показывает свой путь к демсозреванию своим западным.....кто они нам? друзья или?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
166
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 15:47
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
...теперь ты не врежешь это всё в прошлом,
От горе-то ! Ну куды крестьянину деваться? А кого ж тогда бить ? Не соседа же, он ведь сдачи даст. "Жену свою я не хаю, И никогда не брошу ее, Это со мной она стала плохая, А взял-то ее я хорошую."
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1233
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 16:17
#7
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Цитата:
Филипповна:
От горе-то ! Ну куды крестьянину деваться? А кого ж тогда бить ? Не соседа же, он ведь сдачи даст. "Жену свою я не хаю, И никогда не брошу ее, Это со мной она стала плохая, А взял-то ее я хорошую.

.....и вообще не про то куда крестьянину деваться...
...этот суд театранное представление,грамотные и дуры будут сажать своих мужей а забитые и задолбленные будут терпеть своих придурков...
....как она может пойти против мужа у них дети дом в три уровня машины она не работает по салонам красоты ходит и за все эти блага которые она получает она готова жить хоть с тираном.....
....Филипповна вы наверно не сЛухали теперь мы многовекторные партнёрам надо угождать....только не подумайте что я за насилие слабаго пола.....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38208
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 16:39
#8
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Цитата:
то наших ближайших соседей точно. Причём привлёк как показательный, 


До такой степени, что у этих самых соседей после суда над Бишинбаевым, полиция не смогла защитить от гнева мужчин русскую девушку и та бежала из России, и полицейские трусливо ее вывезли от разъяренных российских мужиков..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38208
Re: "24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения,...
Отправлено: 18.05.24 - 16:47
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
захотела рога наставить и ничего ты ей не сделаешь....

Как во Франции и России, все рогатые будем ходить..
Во Франции просто так принято.
А в России мужики все на войне или спиваются..
У баб выхода просто нет.
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