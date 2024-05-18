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Процесс привлёк внимание если не всего мира, то наших ближайших соседей точно

Процесс Бишимбаева породил огромную волну нетерпимости к бытовому насилию.

Процесс привлёк внимание к юридической профессии. Показал, что юристы в Казахстане, так же, как и в США, могут быть звёздами, влиять на принятие решений и менять положение дел в стране. Я всегда говорил, что наша профессия далека от простого перекладывания бумажек. Сейчас все увидели, как это выглядит.

Цитата:В особенности когда АП заказало нужных блогеров типа Собчак активно освещать процесс котрый в России нафиг никому не усралсяЦитата:Нет всем как было пофиг так и осталосьТолько под шумок приняли поправки в закон о бытовом насилии для чего и был этот шум вокруг делаЦитата:Юрист в Казахстане именно перекладывает бумажкиА дело ничего к юриспруденции в стране не имеетЭто зрелище с заранее расписаным итогом которое от начала и до конца режиссировалосьБлаго нашелся дурачок котрый убил свою подружку дав подарок политтехнологам АП