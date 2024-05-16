Re: Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета...

Отправлено: - 14:38

Я вот думаю, а зачем нам такие депутаты. Если он детей своих не смог нормально воспитать, как он может других людей представлять или чему то учить с высокой депутатской трибуны, или в своем округе.

У них это норма в семье.

Где наш комитет по этике. Несмотря на заслуги надо лишать таких депутатства. Может тогда до других дойдут нравственные уроки...

И если они считают это нормой, такое поведение в семье, то тогда не знаю...В Жана Казахстане ли они живут, или в ханстве...