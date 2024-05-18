Отправлено: - 12:45

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Цитата:Какие б** 53 дома на дачах?На дачах не может быть фактически и юридически ДОМОВдачный домик или садовый котрый служит помещением для отдыха дачника во время огородной работыТо что акимат разрешил селится в этих домиках в 2011 не делает их юридически ДОМАМИЭто те же дачные домики и осталисьСмыло их? Ну бывает,ищите жилье в другом местеС какого фига им ещё дачи кто то собрался восстанавливать?Много людям жилье восстанавливают из за пожара в квартире? Нет,люди своими силами восстанавливаютА тут что?