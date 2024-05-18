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Кампанию по оценке ущерба от паводка в Костанае завершат в начале следующей недели
Кампанию по оценке ущерба от паводка в Костанае завершат в начале следующей недели
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