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≡ Кампанию по оценке ущерба от паводка в Костанае завершат в начале следующей недели
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49205
Кампанию по оценке ущерба от паводка в Костанае завершат в начале следующей недели
Отправлено: 18.05.24 - 12:45
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Об этом сегодня, 17 мая, на брифинге в РСК сообщил заместитель акима города Алмат ИСМАГУЛОВ. В Костанае зарегистрировано 887 обращений за возмещением материального ущерба. Из них по жилым домам - 174, по дачам - 713.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15848
Re: Кампанию по оценке ущерба от паводка в Костанае завершат в...
Отправлено: 18.05.24 - 12:45
#1
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Цитата:
Обследованы также 53 дома на дачах


Какие б** 53 дома на дачах?
На дачах не может быть фактически и юридически ДОМОВ
дачный домик или садовый котрый служит помещением для отдыха дачника во время огородной работы
То что акимат разрешил селится в этих домиках в 2011 не делает их юридически ДОМАМИ
Это те же дачные домики и остались
Смыло их? Ну бывает,ищите жилье в другом месте
С какого фига им ещё дачи кто то собрался восстанавливать?
Много людям жилье восстанавливают из за пожара в квартире? Нет,люди своими силами восстанавливают
А тут что?
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