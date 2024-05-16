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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49205
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 13:28
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Кандидат философских наук - о том, к чему может привести атака на кафедры философии в вузах
В конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1229
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 17.05.24 - 23:56
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
Армения 9 мая 2024 года, официально отказалась от финансирования ОДКБ, но не вышла из его состава, причина не оказание помощи в конфликте с Азербайджаном.


....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах....
....как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?Цитата:
Kairat stayer:
Армения и Грузия бедные и экономически слабые страны. В основном молодёжь вышла на пикеты, демонстраций, которые поддерживают европейские ценности и хотят интегрироваться с Европой, это их выбор и им жить там.

....я ещё раз спрашиваю Кайрат еропейцы граждане хотят нищебродов в свою семью ?
....Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле...

....начальник вызовит тебя и скажет Кайрат в ваших услугах мы больше ненуждаемся...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15848
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 12:28
#16
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Цитата:
Карачун:
как же!? в философы отправляют людей, что не научились говорить до вуза. равно как в экономисты - считать, в юристы - читать. исправляют огрехи общего среднего образования.

Да но юрист потом становится юристом где-нибудь в фирме,может быть полиции или суде
Экономист-банкиром, продажником или бухгалтером
А философ? Где все выпускники философии? В Макдональдсе заказы принимают?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15848
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 12:36
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле...

Восточная Европа для цельной Европы выступает за ресурсную базу в том числе человеческую
Европейцы поняли что вместо арабов на стройки лучше присоединить близких по культуре и иногда языку румын и болгар чтобы те пахали на благо великой Германии и Франции (основное ядро ЕС)
Но болгары и румыны кончились
Пришлось массово завозить и арабов,турков с африканцами
Тот же процесс происходит в России с завозом таджиков
В США с мексиканцами

Проблема в том что первая волна мигрантов-работает
вторая уже паразитирует на местных
А третья пытается замещать местных на их уже местах,качая при этом права.
Они же уже получили гражданство,почему нет?

Для этого запад придумал новую этику и политику толерантности
Политикам и олигархату нужны лояльные избиратели и рабочие на их стройках
А для местных льется пропаганда про многонациональность, принятие и дружбу))
Поэтому все терпят убийства,изнасилования и этническую преступность
Иначе в Германии уже давно бы печи запылали
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5496
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 13:15
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах.... ....как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?


Уже не важно, недавно в Алматы закончились двухсторонние переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Прораработаны вопросы установления мира и межгосударственных отношений между странами, делимитацию границы будут осуществлять, в дальнейшем отдельные разногласия будут решать путем аналогичных переговоров.
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