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Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49205
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 13:28
Кандидат философских наук - о том, к чему может привести атака на кафедры философии в вузах
В конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого.
Читать статью
В конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого.
Читать статью
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1229
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 17.05.24 - 23:56
Цитата:
....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах....
....как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?Цитата:
....я ещё раз спрашиваю Кайрат еропейцы граждане хотят нищебродов в свою семью ?
....Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле...
....начальник вызовит тебя и скажет Кайрат в ваших услугах мы больше ненуждаемся...
Kairat stayer:
Армения 9 мая 2024 года, официально отказалась от финансирования ОДКБ, но не вышла из его состава, причина не оказание помощи в конфликте с Азербайджаном.
Армения 9 мая 2024 года, официально отказалась от финансирования ОДКБ, но не вышла из его состава, причина не оказание помощи в конфликте с Азербайджаном.
....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах....
....как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?Цитата:
Kairat stayer:
Армения и Грузия бедные и экономически слабые страны. В основном молодёжь вышла на пикеты, демонстраций, которые поддерживают европейские ценности и хотят интегрироваться с Европой, это их выбор и им жить там.
Армения и Грузия бедные и экономически слабые страны. В основном молодёжь вышла на пикеты, демонстраций, которые поддерживают европейские ценности и хотят интегрироваться с Европой, это их выбор и им жить там.
....я ещё раз спрашиваю Кайрат еропейцы граждане хотят нищебродов в свою семью ?
....Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле...
....начальник вызовит тебя и скажет Кайрат в ваших услугах мы больше ненуждаемся...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15848
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 12:28
Цитата:
Да но юрист потом становится юристом где-нибудь в фирме,может быть полиции или суде
Экономист-банкиром, продажником или бухгалтером
А философ? Где все выпускники философии? В Макдональдсе заказы принимают?
Карачун:
как же!? в философы отправляют людей, что не научились говорить до вуза. равно как в экономисты - считать, в юристы - читать. исправляют огрехи общего среднего образования.
как же!? в философы отправляют людей, что не научились говорить до вуза. равно как в экономисты - считать, в юристы - читать. исправляют огрехи общего среднего образования.
Да но юрист потом становится юристом где-нибудь в фирме,может быть полиции или суде
Экономист-банкиром, продажником или бухгалтером
А философ? Где все выпускники философии? В Макдональдсе заказы принимают?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15848
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 12:36
Цитата:
Восточная Европа для цельной Европы выступает за ресурсную базу в том числе человеческую
Европейцы поняли что вместо арабов на стройки лучше присоединить близких по культуре и иногда языку румын и болгар чтобы те пахали на благо великой Германии и Франции (основное ядро ЕС)
Но болгары и румыны кончились
Пришлось массово завозить и арабов,турков с африканцами
Тот же процесс происходит в России с завозом таджиков
В США с мексиканцами
Проблема в том что первая волна мигрантов-работает
вторая уже паразитирует на местных
А третья пытается замещать местных на их уже местах,качая при этом права.
Они же уже получили гражданство,почему нет?
Для этого запад придумал новую этику и политику толерантности
Политикам и олигархату нужны лояльные избиратели и рабочие на их стройках
А для местных льется пропаганда про многонациональность, принятие и дружбу))
Поэтому все терпят убийства,изнасилования и этническую преступность
Иначе в Германии уже давно бы печи запылали
родом из Шанхая2022:
Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле...
Болгария,Румыни,прибалтика едут работать в экономически развитые страны европы,а это конкуренты местному населению. Я думаю тебе не понравится если приедет человек из другого региона или страны и займёт твоё место....просто напросто он продаст себя дешевле...
Восточная Европа для цельной Европы выступает за ресурсную базу в том числе человеческую
Европейцы поняли что вместо арабов на стройки лучше присоединить близких по культуре и иногда языку румын и болгар чтобы те пахали на благо великой Германии и Франции (основное ядро ЕС)
Но болгары и румыны кончились
Пришлось массово завозить и арабов,турков с африканцами
Тот же процесс происходит в России с завозом таджиков
В США с мексиканцами
Проблема в том что первая волна мигрантов-работает
вторая уже паразитирует на местных
А третья пытается замещать местных на их уже местах,качая при этом права.
Они же уже получили гражданство,почему нет?
Для этого запад придумал новую этику и политику толерантности
Политикам и олигархату нужны лояльные избиратели и рабочие на их стройках
А для местных льется пропаганда про многонациональность, принятие и дружбу))
Поэтому все терпят убийства,изнасилования и этническую преступность
Иначе в Германии уже давно бы печи запылали
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5496
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 18.05.24 - 13:15
Цитата:
Уже не важно, недавно в Алматы закончились двухсторонние переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Прораработаны вопросы установления мира и межгосударственных отношений между странами, делимитацию границы будут осуществлять, в дальнейшем отдельные разногласия будут решать путем аналогичных переговоров.
родом из Шанхая2022:
....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах.... ....как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?
....Кайрат скорее всего не в курсе но чтобы ОДКБ оказали помощь Армении самой следовало первым делом признать Карабах.... ....как страны ОДКБ будут оказывать помощь не своему члену и на каком основании?
Уже не важно, недавно в Алматы закончились двухсторонние переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Прораработаны вопросы установления мира и межгосударственных отношений между странами, делимитацию границы будут осуществлять, в дальнейшем отдельные разногласия будут решать путем аналогичных переговоров.
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