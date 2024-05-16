Отправлено: - 12:11

maxsaf:

Был реальный риск в один из этих садов попасть Тут же выбирают только между первым и вторым вариантом, но есть ещё и третий

Цитата:Ага тут выбор был отдать либо в русскую группу либо в казахскуюВ Канаде же выбор между английской,французской и какой ещё? Пакистанской?))Ты при этом патриот России и любитель русского языка лишил дочку обучения на русском языке и увез ее туда где обязательно нужно владеть английским а русский нафиг нигде не нужен))Патриоты России они такие вот))