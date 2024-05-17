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≡ Зачем восстанавливать дома в Колесных рядах, если их все равно снесут?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49202
Зачем восстанавливать дома в Колесных рядах, если их все равно снесут?
Отправлено: 17.05.24 - 22:40
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Ответ на вопрос, который в эти дни нередко задают костанайцы, дал заместитель акима областного центра Алмат ИСМАГУЛОВ. Сегодня, 17 мая, на брифинге в РСК речь шла о ликвидации последствий паводка.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
485
Re: Зачем восстанавливать дома в Колесных рядах, если их все...
Отправлено: 17.05.24 - 22:40
#1
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Сначала восстановят, потом снесут. Странный алгоритм. На краткосрочную перспективу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6223
Re: Зачем восстанавливать дома в Колесных рядах, если их все...
Отправлено: 18.05.24 - 09:59
#2
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Цитата:
mks2703:
Странный алгоритм.


Воровать легче, наверное: - кто потом будет считать.
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