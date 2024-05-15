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abaika95:

Зашёл такой ремесленник попить водки Перепил Его официант за шкирдяк выкинул Потом ремесленник с дружками выискивает официанта и бьёт ему морду Чем был защищен официант то?

Цитата:Что-то не припомню такого в ранних произведениях. Если не сложно просветите, или намекните про источник.А то иногда, создается впечатление, что вы путешествуете на машине времени. Причем машинка без номеров и регистрации.