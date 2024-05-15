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≡ Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49202
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 10:21
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Вблизи одного из костанайских баров регулярно дежурят бойцы СОБР. В число самых неблагонадежных заведений Костаная попали бары, куда регулярно вызывают полицию, передает inbusiness.kz.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
485
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 00:05
#30
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Цитата:
abaika95:
Зашёл такой ремесленник попить водки Перепил Его официант за шкирдяк выкинул Потом ремесленник с дружками выискивает официанта и бьёт ему морду Чем был защищен официант то?


Что-то не припомню такого в ранних произведениях. Если не сложно просветите, или намекните про источник.
А то иногда, создается впечатление, что вы путешествуете на машине времени. Причем машинка без номеров и регистрации.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
485
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 00:11
#31
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Цитата:
abaika95:
За счёт владельца бара


Интересно какую зарплату им должен платить хозяин бара? За стольник получать по морде никто не согласится. Да и за 200 сомневаюсь. Почти в миллион (для 3-4 шкафов) выйдет охрана для средней забегаловки - фееричная мысль...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14759
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 08:20
#32
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Кто то ещё из Вас ходит в эти гадюшники? Водит семью, детей, любовниц? Самый лучший вариант, это на огороде пожарил шашлык, дома организовал красивый стол, посидел с семьей/друзьями, весело без быдло пьяного. . Можно телек включить какой нибудь концерт для атмосферы. Напились, наелись, тут же диван ложись отдыхай)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1395
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 08:55
#33
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Цитата:
Vit:
ходит в эти гадюшники

Я люблю и дома и в гадюшнике. Есть своя атмосфера,свой кайф. Дома такого нет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9850
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 18.05.24 - 09:34
#34
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Цитата:
Vit:
Самый лучший вариант, это на огороде пожарил шашлык, дома организовал красивый стол, посидел с семьей/друзьями, весело без быдло пьяного. . Можно телек включить какой нибудь концерт для атмосферы.

Дома -это зимой,а сейчас почти лето ,уже на улицу переехали в беседку,я туда и телек повешал,музыкалку включаем для фона.
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