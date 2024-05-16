Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 09:43
Вопрос по обращениям читателей корреспондент «НГ» задал 15 мая на брифинге в РСК, посвященном итогам учебного года. Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения. Читать новость
abaika95: Конкретно Детей в казахской группе не обучают на казахском Детей в русской группе не обучают на русском Везде казахско русский суржик В итоге вообще не понятно чё они ходят в группу с казахским языком обучения когда в русской группе казахского языка в итоге больше Зачем тогда это разделение Причем русские группы забиты а казахские свободны Такая ситуация у нас в садиках и дети от этого не шибко ни русский ни казахский познают
еще раз! Если в русскоязычный ребенок будет находиться ежедневно в группе с каз.языком обучения, то через год он уже (а может и раньше) будет понимать простые фразы, слова. А при выпуске из старшей группы будет обладать хорошей базой и практикой общения на каз. языке. Это из личного опыта. Тут получается ваше слово против моего. НО! Т.к. фактов у тебя нет и ты их не привел, а пытаешь рассуждать от своего ИМХО, то мои рассуждения (ИМХО) выглядят более логичными и закономерными ;)
Местный: ну ты опять вот потрындел, да и только... фактов не привел, а от меня их требуешь.
От тебя никто ничего не требует) Просто если ты суть аргумента не можешь уловить то и не лезь умничать десадовец) Цитата:
Местный: еще раз!
Тебе вроде как лень было отвечать) Че срочно взбодрился то?) Цитата:
Местный: Это из личного опыта.
Ты десадовец котрый год провел в казахской группе? Тогда ок Вопросов больше не имею) Цитата:
Местный: Тут получается ваше слово против моего
Много выучил казахских слов?)) просто раз ты опыт свой описываешь как факт то давай докажи Сколько у тебя в группе было друзей из казахской группы кто наблатыкался так что может что-то там знать по казахски?)) Ради интереса)Цитата:
Местный: мои рассуждения (ИМХО) выглядят более логичными и закономерными ;)
Да если ты в теории что то знаешь там) На практике же разделение на казахские и русские группы бесполезно Ни там ни там никакого нормального обучения и общения нет Почему? По тем причинам что описал выше Всё ленись дальше
опять ты упал лицом в грязь, ну сколько можно ? Ничего сейчас подам руку.
мне лень было продолжать цитировать твои все фразы из твоего поста. Тут ты как всегда не понял сути. Впрочем мне и сейчас лень, поэтому пишу тебе в одном посте, а не разбиваю, как ты по цитаткам. Если ты даже этого не заметил или не понял, то ты видимо не повзрослел, а постарел и впал в маразм =) А я да, детсадовец, который указал тебе, такому взрослого дядьке (читай как старому), на твои "нелепые" высказывания.
Местный: опять ты упал лицом в грязь, ну сколько можно ? Ничего сейчас подам руку.
Ржанул))) Такой пошлятины давно уже не читал на форуме) Цитата:
Местный: мне лень было продолжать цитировать твои все фразы из твоего поста. Тут ты как всегда не понял сути. Впрочем мне и сейчас лень, поэтому пишу тебе в одном посте,
Понятно Бла бла бла Лень но расписал простыню почему ему лень) Свободен)Цитата:
maxsaf: Бред же, дальше этого товарища можно не читать
Ну из Канады то виднее какая ситуация у нас в садах)) Объяснил выше но для тебя понимающего "сразу" объясню популярно В русские группы идут казахоязычные дети С ними властители ведут общение на казахском больше так как русский то дети не знают) (действительно) В казахской группе из за того что в русской перебор учеников, идут русские дети В итоге в казахской группе воспитатели ведут общение с детьми на русском больше чем на казахском))) Парадокс но ситуация именно такая Местный вон ленивец тоже это знает поэтому изошелся в истерике доказывая что это не так))
maxsaf: Говорит, отлично говорит, и на русском и на английском. И ещё пишет и читает. Сразу решил это указать, чтобы в дальнейшем избежать других глупых вопросов от тебя
Да а к чему тогда вообще твой комент о том что она песенки поет на английском? Странно звучит Ещё бы она не пела песни на гос языке страны где всё заточено на то что если не знаешь язык то и нафиг ты никому не нужен) Выучила язык местных-мододец Найдет работу
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