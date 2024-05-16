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≡ Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49201
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 09:43
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Вопрос по обращениям читателей корреспондент «НГ» задал 15 мая на брифинге в РСК, посвященном итогам учебного года. Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения.
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М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
43
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 13:55
#30
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Цитата:
abaika95:


ну ты опять вот потрындел, да и только... фактов не привел, а от меня их требуешь. С чего это ? Я тебе их не обещал)

В общем втои взрослые разговоры, только об одном, - пук да и только :)
Профайл
М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
43
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 14:20
#31
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Цитата:
abaika95:
Конкретно Детей в казахской группе не обучают на казахском Детей в русской группе не обучают на русском Везде казахско русский суржик В итоге вообще не понятно чё они ходят в группу с казахским языком обучения когда в русской группе казахского языка в итоге больше Зачем тогда это разделение Причем русские группы забиты а казахские свободны Такая ситуация у нас в садиках и дети от этого не шибко ни русский ни казахский познают


еще раз!
Если в русскоязычный ребенок будет находиться ежедневно в группе с каз.языком обучения, то через год он уже (а может и раньше) будет понимать простые фразы, слова. А при выпуске из старшей группы будет обладать хорошей базой и практикой общения на каз. языке. Это из личного опыта. Тут получается ваше слово против моего. НО! Т.к. фактов у тебя нет и ты их не привел, а пытаешь рассуждать от своего ИМХО, то мои рассуждения (ИМХО) выглядят более логичными и закономерными ;)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15836
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 15:14
#32
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Цитата:
Местный:
ну ты опять вот потрындел, да и только... фактов не привел, а от меня их требуешь.

От тебя никто ничего не требует)
Просто если ты суть аргумента не можешь уловить то и не лезь умничать десадовец)
Цитата:
Местный:
еще раз!

Тебе вроде как лень было отвечать)
Че срочно взбодрился то?)
Цитата:
Местный:
Это из личного опыта.

Ты десадовец котрый год провел в казахской группе? Тогда ок
Вопросов больше не имею)
Цитата:
Местный:
Тут получается ваше слово против моего

Много выучил казахских слов?)) просто раз ты опыт свой описываешь как факт то давай докажи
Сколько у тебя в группе было друзей из казахской группы кто наблатыкался так что может что-то там знать по казахски?))
Ради интереса)Цитата:
Местный:
мои рассуждения (ИМХО) выглядят более логичными и закономерными ;)

Да если ты в теории что то знаешь там)
На практике же разделение на казахские и русские группы бесполезно
Ни там ни там никакого нормального обучения и общения нет
Почему? По тем причинам что описал выше
Всё ленись дальше
Профайл
М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
43
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 15:52
#33
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Цитата:
abaika95:


опять ты упал лицом в грязь, ну сколько можно ? Ничего сейчас подам руку.

мне лень было продолжать цитировать твои все фразы из твоего поста. Тут ты как всегда не понял сути. Впрочем мне и сейчас лень, поэтому пишу тебе в одном посте, а не разбиваю, как ты по цитаткам. Если ты даже этого не заметил или не понял, то ты видимо не повзрослел, а постарел и впал в маразм =)
А я да, детсадовец, который указал тебе, такому взрослого дядьке (читай как старому), на твои "нелепые" высказывания.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23156
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 18:10
#34
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Цитата:
abaika95:
Детей в казахской группе не обучают на казахском Детей в русской группе не обучают на русском

Бред же, дальше этого товарища можно не читать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23156
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 18:14
#35
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Цитата:
abaika95:
Только поет но не говорит?

Говорит, отлично говорит, и на русском и на английском. И ещё пишет и читает. Сразу решил это указать, чтобы в дальнейшем избежать других глупых вопросов от тебя ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15836
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 19:00
#36
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Цитата:
Местный:
опять ты упал лицом в грязь, ну сколько можно ? Ничего сейчас подам руку.

Ржанул)))
Такой пошлятины давно уже не читал на форуме) Цитата:
Местный:
мне лень было продолжать цитировать твои все фразы из твоего поста. Тут ты как всегда не понял сути. Впрочем мне и сейчас лень, поэтому пишу тебе в одном посте,

Понятно
Бла бла бла
Лень но расписал простыню почему ему лень)
Свободен)Цитата:
maxsaf:
Бред же, дальше этого товарища можно не читать

Ну из Канады то виднее какая ситуация у нас в садах))
Объяснил выше но для тебя понимающего "сразу" объясню популярно
В русские группы идут казахоязычные дети
С ними властители ведут общение на казахском больше так как русский то дети не знают) (действительно)
В казахской группе из за того что в русской перебор учеников, идут русские дети
В итоге в казахской группе воспитатели ведут общение с детьми на русском больше чем на казахском)))
Парадокс но ситуация именно такая
Местный вон ленивец тоже это знает поэтому изошелся в истерике доказывая что это не так))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15836
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 19:11
#37
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Цитата:
maxsaf:
Говорит, отлично говорит, и на русском и на английском. И ещё пишет и читает. Сразу решил это указать, чтобы в дальнейшем избежать других глупых вопросов от тебя

Да а к чему тогда вообще твой комент о том что она песенки поет на английском? Странно звучит
Ещё бы она не пела песни на гос языке страны где всё заточено на то что если не знаешь язык то и нафиг ты никому не нужен)
Выучила язык местных-мододец
Найдет работу
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23156
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 21:31
#38
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Цитата:
abaika95:
Да а к чему тогда вообще твой комент о том что она песенки поет на английском?

К чему коммент 111, что его пацан поет песенки на казахском? Типа вот вам нате, только от меня отстаньте, сынок учит, а я не буду... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23156
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 17.05.24 - 21:36
#39
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Цитата:
abaika95: какая ситуация у нас в садах))


Ситуация понятна из текста статьи.


Цитата:
Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38200
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 21:43
#40
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Нам нормально.
Мы довольны, что в казахскую поступили
Поем песенки, мой Амирка первый


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23156
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 21:57
#41
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Цитата:
111:
Поем песенки, мой Амирка первый

Для Абайки это странно звучит :lol:
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