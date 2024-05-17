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≡ "Вопрос к цене остается". О ситуации с "Яндекс. Такси" рассказал глава АЗРК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49201
"Вопрос к цене остается". О ситуации с "Яндекс. Такси" рассказал глава АЗРК
Отправлено: 17.05.24 - 15:45
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Сейчас между АЗРК и "Яндексом" заключено процессуальное соглашение, в котором прописаны взаимные обязательства. Если условия будут нарушены, их могут пересмотреть или принять соответствующие меры.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9849
Re: "Вопрос к цене остается". О ситуации с...
Отправлено: 17.05.24 - 15:45
#1
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Регулируйте цены на бензин,газ,электричество вот это действительно монополисты и без них никуда,а с каких это пор услуга такси стала социальной?
Дорого?Езжайте на автобусе,идите пешком,купите себе машину и какацтесь бесплатно ,в чем проблема?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38199
Re: "Вопрос к цене остается". О ситуации с...
Отправлено: 17.05.24 - 15:49
#2
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Цитата:
в данный момент являясь практически монополистом


Это что, шутка такая?
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