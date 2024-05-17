Re: "Вопрос к цене остается". О ситуации с...

Отправлено: - 15:45

Регулируйте цены на бензин,газ,электричество вот это действительно монополисты и без них никуда,а с каких это пор услуга такси стала социальной?

Дорого?Езжайте на автобусе,идите пешком,купите себе машину и какацтесь бесплатно ,в чем проблема?