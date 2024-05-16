Отправлено: - 14:20

abaika95:

Конкретно Детей в казахской группе не обучают на казахском Детей в русской группе не обучают на русском Везде казахско русский суржик В итоге вообще не понятно чё они ходят в группу с казахским языком обучения когда в русской группе казахского языка в итоге больше Зачем тогда это разделение Причем русские группы забиты а казахские свободны Такая ситуация у нас в садиках и дети от этого не шибко ни русский ни казахский познают

Цитата:еще раз!Если в русскоязычный ребенок будет находиться ежедневно в группе с каз.языком обучения, то через год он уже (а может и раньше) будет понимать простые фразы, слова. А при выпуске из старшей группы будет обладать хорошей базой и практикой общения на каз. языке. Это из личного опыта. Тут получается ваше слово против моего. НО! Т.к. фактов у тебя нет и ты их не привел, а пытаешь рассуждать от своего ИМХО, то мои рассуждения (ИМХО) выглядят более логичными и закономерными ;)