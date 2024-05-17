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≡ Казахстанская чемпионка сменила гражданство: сможет ли Владислава Кухта выступить на Олимпийских играх
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49201
Казахстанская чемпионка сменила гражданство: сможет ли Владислава Кухта выступить на Олимпийских играх
Отправлено: 17.05.24 - 13:20
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Владислава Кухта выступала в сборной Казахстана в весовой категории до 57 кг, а в новой команде заявлена в весе до 60 кг. Это значит, что на турнире в Таиланде представительница Венгрии может побороться за лицензию с бывшей партнершей по команде.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15834
Re: Казахстанская чемпионка сменила гражданство: сможет ли...
Отправлено: 17.05.24 - 13:20
#1
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Зачем нам вообще все эти спорт комитеты, потные управления спорта с огромным штатом и водителями у бастыков
ДЮСШ на гос обеспечении
Тренера, нац сборные
Что это даёт стране? Престиж? Престижом диктатуры балуются,им как-то надо обосновать почему у них диктаторы у власти поэтому на мировой арене приходилось показывать какие-то достижения
Вот ростили отборных бычков для показа миру на Олимпиаде
Смотрите какая у нас страна мощная мы в боксе сильны!
Причем всему миру как-то насрать на это всегда было)) как на Евровидение)
Чето я не видел у США каких либо комплексов неполноценности от того что их сборная выступает ну так себе
Проиграли лыжные гонки? Ну ладно
Бокс проиграли? Ну тоже пофиг
В футбол вообще играть не умеем)
И только у нас со времён СССР это возведено в культ
Догнать и победить Америку!! В уровне жизни? В доступности жилья и машин? В цене на товары? Нет только в боксе)))
вон в правприемнице СССР России даже фильмы на основе этого снимают
Как профессиональные бычки в которых государство вложило кучу денег один раз победило студенческую сборную США по баскетболу)))
Достижение века!!! Студентов победили))
Причем в США есть такие же фильмы но они основаны на превозмогании
Как сборная США по хоккею набранная из студентов умудрилась победить профессионалов
Вот это реально нонсенс)
И причем в СССР ладно вкладывали в бычков , но хотя бы точно было понятно бычки не свалят потомучто граница закрыта))
Бычок до конца будет играть за СССР
А сейчас при капитализме и открытых границах посему система спорта осталась то советской?
В человека начинают вкладывать заметив его потенциал, государство тратит огромные бабки а он берет потом и уезжают в другую страну
Спасебо этому дому пойду к другому так кормят лучше))

Ну тогда вопрос, а так ли нужны нам эти спортсмены и олимпиады? Что они дают стране и населению ? Да ничего
Так зачем государство тратится на них и на все эти управления спорта? Бесполезная же контора
Хочет человек заниматься ну вон есть клубы платные, тренера частные пусть к ним идёт
Государство лезть не должно в это дело
Не лезет же государство в дела певцов или олимпиадников по математике
Дети сами проталкивается на сцену или конкурсы и там побеждают
Так зачем на спорт такое внимание? Хобби обыкновенное у людей а мы это хобби оплачиваем им из своего кармана ещё
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