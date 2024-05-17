Re: Казахстанская чемпионка сменила гражданство: сможет ли...

Отправлено: - 13:20

Зачем нам вообще все эти спорт комитеты, потные управления спорта с огромным штатом и водителями у бастыков

ДЮСШ на гос обеспечении

Тренера, нац сборные

Что это даёт стране? Престиж? Престижом диктатуры балуются,им как-то надо обосновать почему у них диктаторы у власти поэтому на мировой арене приходилось показывать какие-то достижения

Вот ростили отборных бычков для показа миру на Олимпиаде

Смотрите какая у нас страна мощная мы в боксе сильны!

Причем всему миру как-то насрать на это всегда было)) как на Евровидение)

Чето я не видел у США каких либо комплексов неполноценности от того что их сборная выступает ну так себе

Проиграли лыжные гонки? Ну ладно

Бокс проиграли? Ну тоже пофиг

В футбол вообще играть не умеем)

И только у нас со времён СССР это возведено в культ

Догнать и победить Америку!! В уровне жизни? В доступности жилья и машин? В цене на товары? Нет только в боксе)))

вон в правприемнице СССР России даже фильмы на основе этого снимают

Как профессиональные бычки в которых государство вложило кучу денег один раз победило студенческую сборную США по баскетболу)))

Достижение века!!! Студентов победили))

Причем в США есть такие же фильмы но они основаны на превозмогании

Как сборная США по хоккею набранная из студентов умудрилась победить профессионалов

Вот это реально нонсенс)

И причем в СССР ладно вкладывали в бычков , но хотя бы точно было понятно бычки не свалят потомучто граница закрыта))

Бычок до конца будет играть за СССР

А сейчас при капитализме и открытых границах посему система спорта осталась то советской?

В человека начинают вкладывать заметив его потенциал, государство тратит огромные бабки а он берет потом и уезжают в другую страну

Спасебо этому дому пойду к другому так кормят лучше))



Ну тогда вопрос, а так ли нужны нам эти спортсмены и олимпиады? Что они дают стране и населению ? Да ничего

Так зачем государство тратится на них и на все эти управления спорта? Бесполезная же контора

Хочет человек заниматься ну вон есть клубы платные, тренера частные пусть к ним идёт

Государство лезть не должно в это дело

Не лезет же государство в дела певцов или олимпиадников по математике

Дети сами проталкивается на сцену или конкурсы и там побеждают

Так зачем на спорт такое внимание? Хобби обыкновенное у людей а мы это хобби оплачиваем им из своего кармана ещё