Re: Касым-Жомарт Токаев вновь отказался от празднования дня...

Отправлено: - 12:21

а лизоблюды бедные уже не знают с какой стороны к поле свой язык подсунуть... Он что Бог чтоли? Обыкновенный человек! Его право отмечать не отмечать. Нравится как в великом Китая с такими обходятся, у нас бы применили, и через год бы зажили по человечески!