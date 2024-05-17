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≡ Касым-Жомарт Токаев вновь отказался от празднования дня рождения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49201
Касым-Жомарт Токаев вновь отказался от празднования дня рождения
Отправлено: 17.05.24 - 11:30
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Как сообщил советник - пресс-секретарь Президента Берик Уали, для Токаева это обычный трудовой день. Никаких мероприятий в связи с этой датой не планируется, сотрудников администрации вновь попросили воздержаться от поздравлений
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38199
Re: Касым-Жомарт Токаев вновь отказался от празднования дня...
Отправлено: 17.05.24 - 11:30
#1
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Цены повысил на все в три раза, ярды снял с населения, вот это самый лучший подарок думаю.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
54
Re: Касым-Жомарт Токаев вновь отказался от празднования дня...
Отправлено: 17.05.24 - 12:21
#2
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а лизоблюды бедные уже не знают с какой стороны к поле свой язык подсунуть... Он что Бог чтоли? Обыкновенный человек! Его право отмечать не отмечать. Нравится как в великом Китая с такими обходятся, у нас бы применили, и через год бы зажили по человечески!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15834
Re: Касым-Жомарт Токаев вновь отказался от празднования дня...
Отправлено: 17.05.24 - 12:54
#3
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Один из признаков Свободы общества это когда ты не знаешь когда у руководителя день рождения))
Я не знал
Но Берик Уали настырно своими комментариями что Токаев денюху праздновать не намерен навязал мне что я зачем-то вообще должен знать эту важнейшую инфу о дне рождении Токаева
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