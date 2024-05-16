Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 09:43
Вопрос по обращениям читателей корреспондент «НГ» задал 15 мая на брифинге в РСК, посвященном итогам учебного года. Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения. Читать новость
По наблюдениям своим скажу Что русских групп в садах если их конечно не сокращают искусственно то их не хватает Русские группы переполнены так как в них и русские дети и казахи кто хочет чтобы их ребенок учился на русском в саду т.к казахский язык они используют дома и ребенок автоматом будет двуязычен А казахские группы полупустые стоят Туда водят казахи детей кто не разговаривает дома на казахском и думают что хотя бы в группе он чучуть научится и русские дети кто не попал в русскую группу)) НО весь бред в чем заключается Ни в русской группе ни в казахской нет полноценного развития на одном языке В русской группе так как там дети казахоязычные, воспитатели общаются на русско-каахском суржике с ними иначе а как ребенок должен понять чё от него хотят? И тоже самое в казахской группе так как там дети кто не знает казахского с ними воспитатели также на ломаном русском с казахскими командами ведут диалог)))
В итоге нет КПД ни там ни там) Казахоязычные не подтянут русский Русскоязычные не подтянут казахский
Ну и зачем это разделение? Были бы общие уже группы без упора на язык куда водят всех детей Цитата:
maxsaf: сюда в народные новости пишите. Пару человек с должностей снимут - и сразу группы появятся и места найдутся.
Ага Акимат такой сидит и только народные новости читает с целью кого бы уволить))) Да плевать всем и на НН и на запросы НГ в целом
saba: В 95 году места в садиках были, что изменилось?
Урбанизация повлияла - в областном центре население увеличилось, из сельских районов, округов граждане перебрались в г. Костанай. Соответственно строятся новые микрорайоны, школы, открываются садики и.т.д. Часть из школ смешанные.
Kairat stayer: В настоящее время в Казахстане функционируют 6909 государственных школ, из них больше половины (54 процента), или 3743 – с казахским языком обучения, 1055 – с русским языком обучения, 5 – с уйгурским языком обучения, 2106 - смешанные[/b]
Так и не выяснили в итоге, сокращают или не сокращают количество групп с русским языком. Одни форумчане говорят, что казахские группы полупустые, другие говорят, что в русские попасть не проблема. Кому верить?
Нормально, мой вон песенки на казахском поет, считает уже по казахски, это на будущее. этого в 21 веке не то что бы мало, как бы вам помягче сказать чтоб не обидеть, в 21 веке если не будет современных специальностей, то только быкам и лошадям хвосты крутить, можно швейцаром. в акимате мест на всех не хватит, у них свои дети есть
есть профит, не надо трындеть, пожалуйста. Либо у вас профит в понимании сразу из садика должен выйти лингвист казахского языка? В целом довольно таки полезно ходить в группу с казахским языком обучения русскоязычному ребенку, если родители заинтересованы в том, чтобы ребенок знал государственный язык.
Местный: есть профит, не надо трындеть, пожалуйста
Привычку трындеть имеете только вы У меня фактаж Профит должен быть в части получения знания Тут же я вижу что воспитатели общаются в русскоязычных группах на казахском больше с детьми чем в тех же казахоязычных В итоге все эти разделения на языки бесполезны Цитата:
Местный: В целом довольно таки полезно ходить в группу с казахским языком обучения русскоязычному ребенку, если родители заинтересованы в том, чтобы ребенок знал государственный язык.
Полезно если бы там с ними на казахском общались А не на русском с добавлением казахских слов иногдаЦитата:
maxsaf: Одни форумчане говорят, что казахские группы полупустые, другие говорят, что в русские попасть не проблема. Кому верить?
Да хоть кому Тебе тут никто ничего не доказывает потомучто ) Пишу что видел Русскоязычные группы в садах забиты Казахоязычные были свободны на момент зачисления ребенка в садик
abaika95: Привычку трындеть имеете только вы У меня фактаж
Тиши, тиши умножаемый. Не нужно, так падать. В вашем посте никакого "фактажа", просто простыня вашего ИМХО и т.п. Поэтому продолжаете трындеть, да и только.
Цитата:
abaika95:Профит должен быть в части получения знания
Это как раз таки и присутствует. Ребенок с детства начинает понимать простейшие конструкции разговорной речи и слова. Поэтому при желании продолжить изучение, начальная база будет не слабой. Дальше только больше.
С языком работает правило, чем раньше начнешь изучать, тем лучше.
maxsaf: Как этот перекос образовался, если чиновница от образования утверждает, что они подстраиваются под спрос? Кто-то тут явно лукавит
Можешь запрос ей послать) Цитата:
Местный: Тиши, тиши умножаемый. Не нужно, так падать. В вашем посте никакого "фактажа", просто простыня вашего ИМХО и т.п. Поэтому продолжаете трындеть, да и только
Смешной такой)) Ещё пыхтит Фактаж есть информация в том числе основанная на чъем либо опыте Я описал ситуацию которую видел это ФАКТ Ты просто разнылся что фсе не правда и фсе врут Фактов не привел) Трынди дальше Цитата:
Местный: Это как раз таки и присутствует. Ребенок с детства начинает понимать простейшие конструкции разговорной речи и слова. Поэтому при желании продолжить изучение, начальная база будет не слабой. Дальше только больше
Конкретно Детей в казахской группе не обучают на казахском Детей в русской группе не обучают на русском Везде казахско русский суржик В итоге вообще не понятно чё они ходят в группу с казахским языком обучения когда в русской группе казахского языка в итоге больше Зачем тогда это разделение Причем русские группы забиты а казахские свободны Такая ситуация у нас в садиках и дети от этого не шибко ни русский ни казахский познают Цитата:
Местный: С языком работает правило, чем раньше начнешь изучать, тем лучше.
Я ему про Фому а он про теорию Цитата:
Местный: Дальше цитировать не вижу смысла, т.к. лень.
Ну раз лень то и не лезь во взрослые разговоры со своими бесполезными вставками ниочем)
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