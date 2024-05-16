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≡ Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49200
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 09:43
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Вопрос по обращениям читателей корреспондент «НГ» задал 15 мая на брифинге в РСК, посвященном итогам учебного года. Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15833
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 12:29
#15
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По наблюдениям своим скажу
Что русских групп в садах если их конечно не сокращают искусственно то их не хватает
Русские группы переполнены так как в них и русские дети и казахи кто хочет чтобы их ребенок учился на русском в саду т.к казахский язык они используют дома и ребенок автоматом будет двуязычен
А казахские группы полупустые стоят
Туда водят казахи детей кто не разговаривает дома на казахском и думают что хотя бы в группе он чучуть научится и русские дети кто не попал в русскую группу))
НО весь бред в чем заключается
Ни в русской группе ни в казахской нет полноценного развития на одном языке
В русской группе так как там дети казахоязычные, воспитатели общаются на русско-каахском суржике с ними иначе а как ребенок должен понять чё от него хотят?
И тоже самое в казахской группе так как там дети кто не знает казахского с ними воспитатели также на ломаном русском с казахскими командами ведут диалог)))


В итоге нет КПД ни там ни там)
Казахоязычные не подтянут русский
Русскоязычные не подтянут казахский

Ну и зачем это разделение? Были бы общие уже группы без упора на язык куда водят всех детей
Цитата:
maxsaf:
сюда в народные новости пишите. Пару человек с должностей снимут - и сразу группы появятся и места найдутся.

Ага
Акимат такой сидит и только народные новости читает с целью кого бы уволить)))
Да плевать всем и на НН и на запросы НГ в целом
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5495
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 12:33
#16
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Цитата:
saba:
В 95 году места в садиках были, что изменилось?


Урбанизация повлияла - в областном центре население увеличилось, из сельских районов, округов граждане перебрались в г. Костанай. Соответственно строятся новые микрорайоны, школы, открываются садики и.т.д. Часть из школ смешанные.

Kairat stayer:
В настоящее время в Казахстане функционируют 6909 государственных школ, из них больше половины (54 процента), или 3743 – с казахским языком обучения, 1055 – с русским языком обучения, 5 – с уйгурским языком обучения, 2106 - смешанные[/b]

[Исправлено: Kairat stayer, 16.05.2024 - 13:34]

[Исправлено: Kairat stayer, 16.05.2024 - 13:35]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38198
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 12:34
#17
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Цитата:
abaika95:
Ни в русской группе ни в казахской нет полноценного развития на одном языке

Нормально, мой вон песенки на казахском поет, считает уже по казахски, это на будущее.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38198
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 12:40
#18
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Вот сам в тырнете нашел песенку, подучил и спел




Это он в почти 4 года пошел в казахский сад, а если с 2х?

[Исправлено: 111, 16.05.2024 - 13:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23150
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 18:11
#19
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Так и не выяснили в итоге, сокращают или не сокращают количество групп с русским языком. Одни форумчане говорят, что казахские группы полупустые, другие говорят, что в русские попасть не проблема. Кому верить? :lol:
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
54
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 18:13
#20
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Нормально, мой вон песенки на казахском поет, считает уже по казахски, это на будущее. этого в 21 веке не то что бы мало, как бы вам помягче сказать чтоб не обидеть, в 21 веке если не будет современных специальностей, то только быкам и лошадям хвосты крутить, можно швейцаром. в акимате мест на всех не хватит, у них свои дети есть :-P :-P :-P
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М
* Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
41
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 20:06
#21
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Цитата:
abaika95:


есть профит, не надо трындеть, пожалуйста. Либо у вас профит в понимании сразу из садика должен выйти лингвист казахского языка? В целом довольно таки полезно ходить в группу с казахским языком обучения русскоязычному ребенку, если родители заинтересованы в том, чтобы ребенок знал государственный язык.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15833
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 20:38
#22
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Цитата:
Местный:
есть профит, не надо трындеть, пожалуйста

Привычку трындеть имеете только вы
У меня фактаж
Профит должен быть в части получения знания
Тут же я вижу что воспитатели общаются в русскоязычных группах на казахском больше с детьми чем в тех же казахоязычных
В итоге все эти разделения на языки бесполезны Цитата:
Местный:
В целом довольно таки полезно ходить в группу с казахским языком обучения русскоязычному ребенку, если родители заинтересованы в том, чтобы ребенок знал государственный язык.

Полезно если бы там с ними на казахском общались
А не на русском с добавлением казахских слов иногдаЦитата:
maxsaf:
Одни форумчане говорят, что казахские группы полупустые, другие говорят, что в русские попасть не проблема. Кому верить?

Да хоть кому
Тебе тут никто ничего не доказывает потомучто )
Пишу что видел
Русскоязычные группы в садах забиты
Казахоязычные были свободны на момент зачисления ребенка в садик
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38198
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 21:28
#23
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Цитата:
ZanoZOV:
то только быкам и лошадям хвосты крутить,

А что плохого в этом выборе?
Лошадей держат кто, это богатые можно сказать люди, КРС, овец.
Тут думаю ничего страшного нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23150
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 00:59
#24
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Цитата:
111:
Нормально, мой вон песенки на казахском поет, считает уже по казахски, это на будущее.

Моя доча на английском поет) причем собственного сочинения :lol: но в акимате этот талант не оценят в случае попытки трудоустройства :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23150
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 01:02
#25
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Цитата:
abaika95:
Русскоязычные группы в садах забиты Казахоязычные были свободны на момент зачисления ребенка в садик

Как этот перекос образовался, если чиновница от образования утверждает, что они подстраиваются под спрос? Кто-то тут явно лукавит ;-)
Профайл
М
* Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
41
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 11:23
#26
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Цитата:
abaika95:
Привычку трындеть имеете только вы У меня фактаж


Тиши, тиши умножаемый. Не нужно, так падать.
В вашем посте никакого "фактажа", просто простыня вашего ИМХО и т.п. Поэтому продолжаете трындеть, да и только.

Цитата:
abaika95:Профит должен быть в части получения знания


Это как раз таки и присутствует. Ребенок с детства начинает понимать простейшие конструкции разговорной речи и слова. Поэтому при желании продолжить изучение, начальная база будет не слабой. Дальше только больше.

С языком работает правило, чем раньше начнешь изучать, тем лучше.

P.S. Дальше цитировать не вижу смысла, т.к. лень. :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38198
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 11:24
#27
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Цитата:
maxsaf:
Моя доча на английском поет) причем

Ну у вас жестко конечно, если язык страны, в которую приехал жить, не знаешь, чемодан вокзал и назад, в Украину или какая там твоя Родина.
Вполне ожидаемо.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15833
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 12:49
#28
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Цитата:
maxsaf:
Как этот перекос образовался, если чиновница от образования утверждает, что они подстраиваются под спрос? Кто-то тут явно лукавит

Можешь запрос ей послать)
Цитата:
Местный:
Тиши, тиши умножаемый. Не нужно, так падать. В вашем посте никакого "фактажа", просто простыня вашего ИМХО и т.п. Поэтому продолжаете трындеть, да и только

Смешной такой))
Ещё пыхтит
Фактаж есть информация в том числе основанная на чъем либо опыте
Я описал ситуацию которую видел это ФАКТ
Ты просто разнылся что фсе не правда и фсе врут
Фактов не привел)
Трынди дальше Цитата:
Местный:
Это как раз таки и присутствует. Ребенок с детства начинает понимать простейшие конструкции разговорной речи и слова. Поэтому при желании продолжить изучение, начальная база будет не слабой. Дальше только больше

Конкретно
Детей в казахской группе не обучают на казахском
Детей в русской группе не обучают на русском
Везде казахско русский суржик
В итоге вообще не понятно чё они ходят в группу с казахским языком обучения когда в русской группе казахского языка в итоге больше
Зачем тогда это разделение
Причем русские группы забиты а казахские свободны
Такая ситуация у нас в садиках и дети от этого не шибко ни русский ни казахский познают
Цитата:
Местный:
С языком работает правило, чем раньше начнешь изучать, тем лучше.

Я ему про Фому а он про теорию
Цитата:
Местный:
Дальше цитировать не вижу смысла, т.к. лень.

Ну раз лень то и не лезь во взрослые разговоры со своими бесполезными вставками ниочем)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15833
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 17.05.24 - 12:50
#29
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Цитата:
maxsaf:
Моя доча на английском поет) причем собственного сочинения

Только поет но не говорит?
Это вы сколько в Канаде живёте и она до сих пор на русском коммуницирует?
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