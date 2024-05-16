Re: В Казахстане предложили отменить утильсбор для...

Отправлено: - 23:37

Как известно, в мире не так уж и много доступных плодородных земель, которые позволяют без больших капиталовложений производить высокий урожай. К примеру, в Китае, где находится крупнейший растениеводческий агрохолдинг в мире Beidahuang Group (зембанк свыше 5,4 млн га), не хватает пахотных земель. Ещё в 2011 году компания начала поиск земель для производства сои в других странах мира. Для того, чтобы взять в аренду 234 тыс. га земли под выращивание сои в Аргентине, ей пришлось инвестировать $1,5 млрд. В этом году, согласно июльскому сообщению британской «Гардиан», Beidahuang Group удалось договориться о покупке ещё 320 тыс. га в Аргентине, на что страна пошла из-за дефолта и ради пакетных инвестиций из КНР. Известно, что до этого инвестиции КНР в сельское хозяйство Аргентиной не приветствовалось, в первую очередь из-за настроений местного населения и бизнеса. Основные причины этого: истощение земель, подорожание пахотных земель в связи с повышенным спросом на них. Например, в провинции Санта-Фе аренда выросла с $150 в 2001 году до $650 в прошлом, по данным газеты La Nacion.Аргентинский бизнес, особенно тот, что был изначально ориентирован на аренду земель, оказался не готов к ценам, при которых их обработка перестала быть рентабельной. Яркий пример этому El Tejar (1 000 тыс. га), четвертый крупнейший агрохолдинг мира. Уже в 2013 году он изменил свою стратегию и начал скупку земель, в основном в Бразилии, где цены на гектары «не кусаются» и где, по данным местных СМИ, есть достаточно деградировавших земель, которые подлежат восстановлению. Только в одном штате Мату-Гросу более 5 млн га деградировавших пастбищ, которые можно восстанавливать для пахоты. Для наращивания земельных активов в Бразилии El Tejar перенесла свою штаб-квартиру с Буенос-Айреса в Сан-Пауло и наняла в качестве СЕО бразильца. Аргентино-бразильская Cresud, №5 в рейтинге, оказалась в лучшем положении благодаря своим дочкам-деволоперам, которые вовремя учуяли веяния рынка и скупили плодородные земли, а также взяли тысячи гектаров в концессию.В Казахстане большинство земель уже сконцентрировано в руках агрохолдингов, поэтому возможности наращивания земактивов тут довольно ограничены. Кроме того, особенностью хозяйствования в Казахстане является истощение земель и падение их плодородия. Так, «КазЭкспортАстык» в 2014-ом пережил дефолт из-за плохого урожая.