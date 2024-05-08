maxsaf: Объективности ради замечу, что я сообщил о двух возможных сценариях, один из которых - заморозка конфликта. А вы выставили всё так, что вариант всего один и он неизбежен. Вы же знаете, что передёргивание и нечестные методы ведения дискуссий караются удалениями?
Цитата:
Kairat stayer: Kairat stayer: Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой.
Всё процитировано, более того, если перейти по ссылке, тогда можно посмотреть всю переписку. Ещё следует учесть, что вы раньше отмечали, что как вариант мир в труху, с помощью красной кнопки .
maxsaf: Эх, нет с нами больше Алекса, он бы наверняка замечание высказал, про ленточку. Она, как минимум, сливается с фоном. Это я максимально мягко намекнул.
На мой взгляд, не нужно политизировать, официально лента у нас в стране цвета флага, аналогично в Белоруси, у узбеков, кыргызов и. т. д.
Важно, что сегодня граждане посетят парк Победы в г. Костанае, возложат цветы у вечного огня, почтять погибщих участников второй мировой войны, которые ценою своей жизни, обеспечили нам мирное небо над головой!
Александру царствие небесное, пусть покоится с миром, я с ним достаточно много общался на форуме. Он на мой взгляд, в полном обьеме, как говорится душой, телом, до мозга костей был советским человеком. Частенько упрекал меня, мол при советах получил образование, гонял в парке советских свиней, мягко говоря, типа в настоящее время продался проклятым для него американцам.
maxsaf: Как вариант означает что есть и другие варианты помимо этого, не выставляйте так, как будто других вариантов вообще нет.
Действительно вариантов много, например заняться внутренними делами, ранее отмечал, что в концепции развития России, было отмечено, что к 2020 году средняя зарплата будет 2700 долларов, семья из 3 человек будут жить в хоромах площадью 100 квадратных метров.
Вчера смотрел на канале у обманутого россиянина видео, ниже по ссылке, там народ в Чите возмущается, речь про удобства, инфраструктуру, деревянные дома, последние скорее всего пленные немцы и японцы, в прошлом веке построили .
Kairat stayer: Почему только композиторов рассматривать и привязывать к населению? На память помню, если взять Нобелевских лауреатов по различным отраслям, в том числе химиков, физиков, медицины и.т.д. Их если не ошибаюсь их более 900, при этом американцев лауреатов Нобелевской премии более 300 человек, население более 330 миллионов человек. Лауреатов Нобелевской премии из Великобритании более 100, население менее 70 миллионов человек, Германии более 100, Франции более 50. В России, СССР лауреатов Нобелевской премии 31 человек. Интересно, что 22% из всех лауреатов Нобелевской премии евреи, как вам такое? .
maxsaf: Это все понятно, но речь шла именно о вкладе в мировую культуру.
Skeptic: Ну смешно же, ей Богу! Даже не ловко как-то... Сначала ответьте на вопрос, кто командует распределением этой премии? С таким же успехом можно удивляться, что лауреаты Сталинской/Ленинской и Государственной премии - в основном граждане СССР.
vofkakst: Дерево должно расти в земле , а не в бетоне
Kairat stayer: Приствольные круги деревьев замуровали брусчаткой, к корням влаги меньше поступает. Отмечают, что для молодых деревьев не старше 3 лет он будет около 2 метров в диаметре. Если растение старше, то круг должен быть больше примерно таким же по диаметру, как крона. То есть, размер приствольного круга может достигать 4-5 метров.
Говоря метафорически, если волкодава посадить на цепь и плохо кормить, тогда он не то что волка одолеет, даже не по зубам будет заяц. К корням деревьев не поступает достаточно влаги, поэтому они и чахнут.
111: Когда засаживать собирались, какие ученые это посоветовали? Или одни ученые по посадкам, другие уже по сухостоям, третьи по вырубкам и тд? Прям такая узкая специализация? Что то до крена ученых у нас развелось по саженцам, отдельно деревьям, отдельно по поливу саженцев, отдельно по вырубке..
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