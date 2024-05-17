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≡ Подозреваемого в убийстве полицейского в Узунколе задержали - ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49198
Подозреваемого в убийстве полицейского в Узунколе задержали - ДП Костанайской области
Отправлено: 17.05.24 - 02:55
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Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Узункольском районе. Об этом сообщили сегодня, 15 мая, в ДП Костанайской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
279
Re: Подозреваемого в убийстве полицейского в Узунколе задержали...
Отправлено: 17.05.24 - 02:55
#1
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По информации от жителей района, по сути бесхозная территория, акимы меняются с завидной регулярностью, последний вообще сына умудрился оставить после себя в проках, начальника райотдела милиции несколько месяцев нет, ходит и.о., оголенный во всех смыслах регион
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