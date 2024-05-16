Re: Движение по улице Гоголя будут перекрывать поэтапно почти на...

Отправлено: - 23:44

Прям такие чёткие сроки описаны. Сомневаюсь, что всё будет выполнено в срок. У нас же никогда ничего не делается точно в срок как в Германиях или Япониях. Тот коллектор по Шипина делали чуть ли не 5 лет, потом оставили разруху, яму по Баймагамбетова. Тут тоже, 100% после ремонта земля просядет, будут бугры, ямы. Не умеют у нас ничего делать нормально.