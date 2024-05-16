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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49198
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 13:28
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Кандидат философских наук - о том, к чему может привести атака на кафедры философии в вузах
В конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15829
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 13:28
#1
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Никогда не понимал для чего нужны философы?
Нет сами по себе люди кто выстраивает философские концепции, размышляет, даёт новые нарративы и мысли, пишет книги на философские темы это понятно
Но их единицы на весь мир
Славой Жижек, Бодрийяр итд
Но зачем учить на философа? Где они потом работают? Чем занимаются кроме преподавания философии в вузах?
Вот группа 30 человек отучилась на философском и дальше что? За ними через год выпустится ещё группа 30 человек
Где они все?
Учителями в школу их не возьмут нет педагогического образования
Журналистика тоже долеко
Теология смежно конечно но и теологов в таком количестве не нужно
Для чего обучают философов?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6886
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 14:37
#2
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Живет у нас в рудном,на улице горького,странный человек. Отличный музыкант,шахматист,увлекается йогой и душой и ликом-очень замечательный,но! Он не желает работать,проживает с мамой и ведет паразитический образ жизни. Напрасился недавно кто мне,поиграть в шахматы. Выиграл все три партий. Значит не дурак. Но вот упорно не желает работать,у него своя философия.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4791
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 14:51
#3
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Есть доктора философских наук и есть философы Кант, например, Бердяев, Сократ вообще разговора нет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4791
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 14:59
#4
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Философия.это наука умных, всегда себя к ним не при́числял себя к ним
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38196
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 21:48
#5
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Цитата:
Дмитрий Сергеевич Лихачев - эталонная совесть нации 

Хм, ну раз автор говорит о российских философах, то сейчас востребованы прежде всего философы с фашисткими взглядами в той же России.
Интересно, как тов. Бондаренко относится к философу, который это распространяет и который сейчас занимается геноцидом украинского населения?
Это конечно же Александр Гельевич Дугин.
Тоже цвет нации, элита России.
Или автор опять отмолчится, говоря о каких то других мифических философах прошлого времени, не настоящего?
Автор живет только прошлым?
Википедия тоже говорит про фашисткие взгляды вот


,_Александр_Гельевич
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
480
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 22:38
#6
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Цитата:
111:


Опять украинская баня...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38196
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 22:46
#7
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Цитата:
mks2703:
Опять украинская баня...

При чем тут Украина?
Я про цвет нации, каких такими считает товарищ Бондаренко.
Кстати сегодняшний идейный вдохновитель современной России фашист философ, что там Тов. Бондаренко скажет о нем, цвете нации?


,_Иван_Александрович
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5493
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 23:04
#8
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Цитата:
111:
Это конечно же Александр Гельевич Дугин. Тоже цвет нации, элита России.


Политическая деятельность Дугина направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз (ЕАС). Дугин долгое время призывал ко вторжению и аннексии Украины.

Хотела Украина интегрироваться в ЕС, пусть интегрируются. Противостояние скорее всего будет затяжной, будем наблюдать.

Теперь народы Армении и Грузии хотят интегрироваться в ЕС, также это их внутренние проблемы, пусть интегрируются и сами решают куда им интегрироваться. Правильно ниже в видео Антон Хардин говорит, что у нас в России своих проблем хватает и их следует решать

Подробнее здесь:
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
480
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 23:17
#9
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Цитата:
111:
При чем тут Украина? Я про цвет нации, каких такими считает товарищ Бондаренко.


Да я тож мимо проходил. Вспомнил про баню... Поговорка есть такая - "Кто о чём, а кто-то о бане".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4791
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 23:42
#10
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Всегда есть националистические мотивы, русские за русских, казахи за казахов. Философия Дугина и Ильина она другая, я русскую и или казах, не важно, я лучше
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
581
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 23:50
#11
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Цитата:
abaika95:
Никогда не понимал для чего нужны философы?

как же!? в философы отправляют людей, что не научились говорить до вуза. равно как в экономисты - считать, в юристы - читать. исправляют огрехи общего среднего образования. оно может и бесполезно, но не за кольцо в носу же его водить, бедолагу. а так, будет типа полноценным членом общества. сможет два слова меж собой связать. а может где и на целое предложение замахнется. чем черт не шутит!?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1227
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 17.05.24 - 00:36
#12
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Цитата:
Kairat stayer:
Теперь народы Армении и Грузии хотят интегрироваться в ЕС, также это их внутренние проблемы, пусть интегрируются и сами решают куда им интегрироваться.


....знаешь Кайрат здесь маленькая проблема вот сами еропейцы то есть граждане не знают что эти две страны хотят вступить в этот ЕС.Они хотят стать очередными ртами там своих дармоедов хватает,да и с чем они придут с коньяком так он уже не коньк а бренди а другие с тостами так они там ненужны там как и вино да вина нет столько чтоб его экспортировать.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1227
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 17.05.24 - 00:55
#13
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Цитата:
сайлау курманов:
Он не желает работать,проживает с мамой и ведет паразитический образ жизни.

.....может он вдохновения ждёт а оно не идёт....
...или думает работа не волк в лес не убежит...
...и третья последняя версия почему он такой причина мама...
... один единственный у неё она его выкармила вырастила и не кому не хочет отдавать его и ещё очень много причин...
....когда мамы не будет он будет самым несчастным человеком......потому что он никогда и ничего не делал сам...
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