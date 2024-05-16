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Kairat stayer:

Теперь народы Армении и Грузии хотят интегрироваться в ЕС, также это их внутренние проблемы, пусть интегрируются и сами решают куда им интегрироваться.

Цитата:....знаешь Кайрат здесь маленькая проблема вот сами еропейцы то есть граждане не знают что эти две страны хотят вступить в этот ЕС.Они хотят стать очередными ртами там своих дармоедов хватает,да и с чем они придут с коньяком так он уже не коньк а бренди а другие с тостами так они там ненужны там как и вино да вина нет столько чтоб его экспортировать.