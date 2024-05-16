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≡ Движение по улице Гоголя будут перекрывать поэтапно почти на все лето в Костанае. Как изменятся маршруты автобусов?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49198
Движение по улице Гоголя будут перекрывать поэтапно почти на все лето в Костанае. Как изменятся маршруты автобусов?
Отправлено: 16.05.24 - 23:44
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Как сообщила пресс-служба акима города, в связи с реконструкцией самотечного канализационного коллектора по ул. Гоголя в границах ул. Баймагамбетова - пр. Абая, будут изменены схемы движения маршрутов № 3, № 21 и № 25 с 17 мая по 11 августа текущего года.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1399
Re: Движение по улице Гоголя будут перекрывать поэтапно почти на...
Отправлено: 16.05.24 - 23:44
#1
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Прям такие чёткие сроки описаны. Сомневаюсь, что всё будет выполнено в срок. У нас же никогда ничего не делается точно в срок как в Германиях или Япониях. Тот коллектор по Шипина делали чуть ли не 5 лет, потом оставили разруху, яму по Баймагамбетова. Тут тоже, 100% после ремонта земля просядет, будут бугры, ямы. Не умеют у нас ничего делать нормально.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
757
Движение по улице Гоголя будут перекрывать поэтапно почти на все лето в Костанае. Как изменятся маршруты автобусов?
Отправлено: 17.05.24 - 00:50
#2
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Да они бабки пилить дольше будут.
А вообще, ремонт там не особо нужен. Разметку нарисуйте, да и хватит
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