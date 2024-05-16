Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Движение по улице Гоголя будут перекрывать поэтапно почти на все лето в Костанае. Как изменятся маршруты автобусов?
Движение по улице Гоголя будут перекрывать поэтапно почти на все лето в Костанае. Как изменятся маршруты автобусов?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать