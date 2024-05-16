В Казахстане предложили отменить утильсбор для сельхозтехники
Отправлено: 16.05.24 - 18:59
"По состоянию на 2024 год объем утильсбора составляет от 370 тысяч до 7,3 миллиона тенге за трактор и от 1,6 миллиона до 8,3 миллиона тенге за комбайн. Хозяйства, которые не могут уплатить утильсбор, перестали приобретать новую технику", - отмечает сенатор. Читать новость
Опять жалобы от дармоедов: нет денег, снизьте цены на трактора, комбайны и другое! Это вам не СССР, не социализм! Заводы производящие трактора, комбайны тоже хотят получить доход! Поэтому, чтобы не загубить производство сельхозсырья, надо кооперироваться в тресты, куда будут входить заводы,производящие трактора, комбайны, станки и другую технику, а с ними будут в кооперации работать ТОО, КХ, которым заводы будут под арендную плату давать технику. Прибыль будут делить по КПД. Гос-ву будет удобно контролировать качество сельхозпродукции, сельхозтехники в одном сборном тресте, одновременно будет удобно контролировать налоговую политику! Пора поворачиваться гос-ву и создавать объединенные тресты, договариваясь с Китаем, Белоруссией, США. Гос-во не должно раздавать бюджетные деньги не работающим и плачущим сельхозформированиям, они как правило не рентабельные, поскольку маломальский доход тратят на отдых, даже не возвращая долг. Если будет трест, то такого уже не будет. Все маленькие КХ, ТОО нужно объединить, чтобы был больше доход! Иначе сельское хозяйство развалится!
абике: Заводы производящие трактора, комбайны тоже хотят получить доход!
Прежде, чем писать, разберитесь с основой! Утильсбор не идет в доход предприятий-производителей! И не идет в доход предприятий-утилизаторов по причине их отсутствия! Все предприятия-производители - не собственность государства, чтобы их поддерживать. Предприятия по утилизации, кстати, тоже не государственная собственность...
Как известно, в мире не так уж и много доступных плодородных земель, которые позволяют без больших капиталовложений производить высокий урожай. К примеру, в Китае, где находится крупнейший растениеводческий агрохолдинг в мире Beidahuang Group (зембанк свыше 5,4 млн га), не хватает пахотных земель. Ещё в 2011 году компания начала поиск земель для производства сои в других странах мира. Для того, чтобы взять в аренду 234 тыс. га земли под выращивание сои в Аргентине, ей пришлось инвестировать $1,5 млрд. В этом году, согласно июльскому сообщению британской «Гардиан», Beidahuang Group удалось договориться о покупке ещё 320 тыс. га в Аргентине, на что страна пошла из-за дефолта и ради пакетных инвестиций из КНР. Известно, что до этого инвестиции КНР в сельское хозяйство Аргентиной не приветствовалось, в первую очередь из-за настроений местного населения и бизнеса. Основные причины этого: истощение земель, подорожание пахотных земель в связи с повышенным спросом на них. Например, в провинции Санта-Фе аренда выросла с $150 в 2001 году до $650 в прошлом, по данным газеты La Nacion.Аргентинский бизнес, особенно тот, что был изначально ориентирован на аренду земель, оказался не готов к ценам, при которых их обработка перестала быть рентабельной. Яркий пример этому El Tejar (1 000 тыс. га), четвертый крупнейший агрохолдинг мира. Уже в 2013 году он изменил свою стратегию и начал скупку земель, в основном в Бразилии, где цены на гектары «не кусаются» и где, по данным местных СМИ, есть достаточно деградировавших земель, которые подлежат восстановлению. Только в одном штате Мату-Гросу более 5 млн га деградировавших пастбищ, которые можно восстанавливать для пахоты. Для наращивания земельных активов в Бразилии El Tejar перенесла свою штаб-квартиру с Буенос-Айреса в Сан-Пауло и наняла в качестве СЕО бразильца. Аргентино-бразильская Cresud, №5 в рейтинге, оказалась в лучшем положении благодаря своим дочкам-деволоперам, которые вовремя учуяли веяния рынка и скупили плодородные земли, а также взяли тысячи гектаров в концессию.В Казахстане большинство земель уже сконцентрировано в руках агрохолдингов, поэтому возможности наращивания земактивов тут довольно ограничены. Кроме того, особенностью хозяйствования в Казахстане является истощение земель и падение их плодородия. Так, «КазЭкспортАстык» в 2014-ом пережил дефолт из-за плохого урожая.
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