Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 13:28
Кандидат философских наук - о том, к чему может привести атака на кафедры философии в вузах В конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого. Читать статью
Никогда не понимал для чего нужны философы? Нет сами по себе люди кто выстраивает философские концепции, размышляет, даёт новые нарративы и мысли, пишет книги на философские темы это понятно Но их единицы на весь мир Славой Жижек, Бодрийяр итд Но зачем учить на философа? Где они потом работают? Чем занимаются кроме преподавания философии в вузах? Вот группа 30 человек отучилась на философском и дальше что? За ними через год выпустится ещё группа 30 человек Где они все? Учителями в школу их не возьмут нет педагогического образования Журналистика тоже долеко Теология смежно конечно но и теологов в таком количестве не нужно Для чего обучают философов?
Живет у нас в рудном,на улице горького,странный человек. Отличный музыкант,шахматист,увлекается йогой и душой и ликом-очень замечательный,но! Он не желает работать,проживает с мамой и ведет паразитический образ жизни. Напрасился недавно кто мне,поиграть в шахматы. Выиграл все три партий. Значит не дурак. Но вот упорно не желает работать,у него своя философия.
Дмитрий Сергеевич Лихачев - эталонная совесть нации
Хм, ну раз автор говорит о российских философах, то сейчас востребованы прежде всего философы с фашисткими взглядами в той же России. Интересно, как тов. Бондаренко относится к философу, который это распространяет и который сейчас занимается геноцидом украинского населения? Это конечно же Александр Гельевич Дугин. Тоже цвет нации, элита России. Или автор опять отмолчится, говоря о каких то других мифических философах прошлого времени, не настоящего? Автор живет только прошлым? Википедия тоже говорит про фашисткие взгляды вот
При чем тут Украина? Я про цвет нации, каких такими считает товарищ Бондаренко. Кстати сегодняшний идейный вдохновитель современной России фашист философ, что там Тов. Бондаренко скажет о нем, цвете нации?
111: Это конечно же Александр Гельевич Дугин. Тоже цвет нации, элита России.
Политическая деятельность Дугина направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз (ЕАС). Дугин долгое время призывал ко вторжению и аннексии Украины.
Хотела Украина интегрироваться в ЕС, пусть интегрируются. Противостояние скорее всего будет затяжной, будем наблюдать.
Теперь народы Армении и Грузии хотят интегрироваться в ЕС, также это их внутренние проблемы, пусть интегрируются и сами решают куда им интегрироваться. Правильно ниже в видео Антон Хардин говорит, что у нас в России своих проблем хватает и их следует решать
abaika95: Никогда не понимал для чего нужны философы?
как же!? в философы отправляют людей, что не научились говорить до вуза. равно как в экономисты - считать, в юристы - читать. исправляют огрехи общего среднего образования. оно может и бесполезно, но не за кольцо в носу же его водить, бедолагу. а так, будет типа полноценным членом общества. сможет два слова меж собой связать. а может где и на целое предложение замахнется. чем черт не шутит!?
Kairat stayer: Теперь народы Армении и Грузии хотят интегрироваться в ЕС, также это их внутренние проблемы, пусть интегрируются и сами решают куда им интегрироваться.
....знаешь Кайрат здесь маленькая проблема вот сами еропейцы то есть граждане не знают что эти две страны хотят вступить в этот ЕС.Они хотят стать очередными ртами там своих дармоедов хватает,да и с чем они придут с коньяком так он уже не коньк а бренди а другие с тостами так они там ненужны там как и вино да вина нет столько чтоб его экспортировать.
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