Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления

Отправлено: - 13:28

Никогда не понимал для чего нужны философы?

Нет сами по себе люди кто выстраивает философские концепции, размышляет, даёт новые нарративы и мысли, пишет книги на философские темы это понятно

Но их единицы на весь мир

Славой Жижек, Бодрийяр итд

Но зачем учить на философа? Где они потом работают? Чем занимаются кроме преподавания философии в вузах?

Вот группа 30 человек отучилась на философском и дальше что? За ними через год выпустится ещё группа 30 человек

Где они все?

Учителями в школу их не возьмут нет педагогического образования

Журналистика тоже долеко

Теология смежно конечно но и теологов в таком количестве не нужно

Для чего обучают философов?