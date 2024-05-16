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Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49197
Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
Отправлено: 16.05.24 - 12:21
Девушка проживает в Алматы, а ее мать - в Костанае. По ее словам, бывший сожитель матери, гражданин Азербайджана, после расставания преследует женщину, избивает и проявляет нездоровую ревность.
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Re: Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции...
Отправлено: 16.05.24 - 12:21
Цитата:
Это вообще что такое?
Как этой женщине вообще не стыдно, пользоваться случайными половыми связями с какими то жителями.
Если приводит к себе мужиков и заявляет на них, может быть дело в ней самой?
Может не надо просто пользоваться беспорядочными интимными отношениями с какими то жителями?
сожитель матери,
Это вообще что такое?
Как этой женщине вообще не стыдно, пользоваться случайными половыми связями с какими то жителями.
Если приводит к себе мужиков и заявляет на них, может быть дело в ней самой?
Может не надо просто пользоваться беспорядочными интимными отношениями с какими то жителями?
п
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 18.08.16
- Сообщений:
- 177
Re: Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции...
Отправлено: 16.05.24 - 12:38
Так называемый гражданский брак называют сожительством, люди встретились, проживают совместно, ведут домашнее хозяйство и растят детей и все это без штампа в паспорте. Таких семей очень много. Не хотят они заморачиваться с юридической составляющей своих отношений. Но трактовка этого проживания как беспорядочными интимными отношениями, пользователь 111, думаю через чур. А то что так некрасиво ведёт себя этот кавказский джигит с женщиной, то это его не красит.
Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
Отправлено: 16.05.24 - 12:48
Цитата:
Не согласен.
Жениться всего 5 минут от силы.
Расписался и все.
У нас больше дорога была, от Горняков 68, до акимата пешим пошли, там в здании бракосочетание, расписались и все.
И какая то пошлина, 3 тысячи что ли..
А вот беспорядочные половые связи с какими то жителями это грех для женщины прежде всего.
Что ей, лень было узаконить свои отношения, или она так всегда поступает с разными мужчинами, потом подставляя их?
пешеход:
называемый гражданский брак называют сожительством, люди встретились, проживают совместно,
называемый гражданский брак называют сожительством, люди встретились, проживают совместно,
Не согласен.
Жениться всего 5 минут от силы.
Расписался и все.
У нас больше дорога была, от Горняков 68, до акимата пешим пошли, там в здании бракосочетание, расписались и все.
И какая то пошлина, 3 тысячи что ли..
А вот беспорядочные половые связи с какими то жителями это грех для женщины прежде всего.
Что ей, лень было узаконить свои отношения, или она так всегда поступает с разными мужчинами, потом подставляя их?
Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
Отправлено: 16.05.24 - 12:50
И выйдя замуж, несешь ответственность прежде всего, за тез же детей, которым оставляешь что то.
А тут какая забота о детях, что это вообще такое и почему так афишируются в СМИ беспорядочные половые связи?
А тут какая забота о детях, что это вообще такое и почему так афишируются в СМИ беспорядочные половые связи?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3353
Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
Отправлено: 16.05.24 - 17:33
Цитата:
Когда речь о бывшем министре и убитой им женщине-астрологе, с которой он жил, то тут гражданский брак, а если простые люди, тот тут сожительство...
[Исправлено: юля елиссева, 16.05.2024 - 18:36]
111:
Это вообще что такое?
Это вообще что такое?
Когда речь о бывшем министре и убитой им женщине-астрологе, с которой он жил, то тут гражданский брак, а если простые люди, тот тут сожительство...
[Исправлено: юля елиссева, 16.05.2024 - 18:36]
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 480
Re: Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции...
Отправлено: 16.05.24 - 18:22
Цитата:
Вот вы как то любите, ярлыки раздавать и людей осуждать. Вам повезло по жизни, встретили свою женщину, ей наверно повезло. Но нельзя быть таким бескомпромиссным и хаять людей. У людей так сложилось. Не именно этой пары, а у многих других, причин то много, чтобы не расписываться. Бывает неуверенность в завтрашнем дне или человеке, но живут вместе. Если получается жить, пусть живут, может потом и распишутся...
пысы: где-то вы прям кучу аргументов найдете в своих комментах, а здесь прям прокурор - вот так вот и не иначе...
111:
А вот беспорядочные половые связи с какими то жителями это грех для женщины прежде всего.
А вот беспорядочные половые связи с какими то жителями это грех для женщины прежде всего.
Вот вы как то любите, ярлыки раздавать и людей осуждать. Вам повезло по жизни, встретили свою женщину, ей наверно повезло. Но нельзя быть таким бескомпромиссным и хаять людей. У людей так сложилось. Не именно этой пары, а у многих других, причин то много, чтобы не расписываться. Бывает неуверенность в завтрашнем дне или человеке, но живут вместе. Если получается жить, пусть живут, может потом и распишутся...
пысы: где-то вы прям кучу аргументов найдете в своих комментах, а здесь прям прокурор - вот так вот и не иначе...
Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
Отправлено: 16.05.24 - 21:34
Цитата:
Это собственно как?
Как у простите, утки, перебирать постоянно хахолей, на глазах у своих детей?
Это вообще че такое то?
Ладно еще деток бы не было, можно экскортницей или там выбирать сожителей, хахолей и тд, как там их называют то.
Но если есть дети, или не позорься, или выходи замуж.
Я за традиционные семейные ценности.
И вывод тут, мужик не виноват, пока у бабы как говорится не вскочит.
Тут виновата конкретно только она, соблазнила, не понравилось, выкинула, как собаченку или котенка..
mks2703:
Если получается жить,
Если получается жить,
Это собственно как?
Как у простите, утки, перебирать постоянно хахолей, на глазах у своих детей?
Это вообще че такое то?
Ладно еще деток бы не было, можно экскортницей или там выбирать сожителей, хахолей и тд, как там их называют то.
Но если есть дети, или не позорься, или выходи замуж.
Я за традиционные семейные ценности.
И вывод тут, мужик не виноват, пока у бабы как говорится не вскочит.
Тут виновата конкретно только она, соблазнила, не понравилось, выкинула, как собаченку или котенка..
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