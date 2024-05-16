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≡ В Казахстане предложили отменить утильсбор для сельхозтехники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49196
В Казахстане предложили отменить утильсбор для сельхозтехники
Отправлено: 16.05.24 - 18:59
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"По состоянию на 2024 год объем утильсбора составляет от 370 тысяч до 7,3 миллиона тенге за трактор и от 1,6 миллиона до 8,3 миллиона тенге за комбайн. Хозяйства, которые не могут уплатить утильсбор, перестали приобретать новую технику", - отмечает сенатор.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
162
Re: В Казахстане предложили отменить утильсбор для...
Отправлено: 16.05.24 - 18:59
#1
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Опять жалобы от дармоедов: нет денег, снизьте цены на трактора, комбайны и другое! Это вам не СССР, не социализм! Заводы производящие трактора, комбайны тоже хотят получить доход! Поэтому, чтобы не загубить производство сельхозсырья, надо кооперироваться в тресты, куда будут входить заводы,производящие трактора, комбайны, станки и другую технику, а с ними будут в кооперации работать ТОО, КХ, которым заводы будут под арендную плату давать технику. Прибыль будут делить по КПД. Гос-ву будет удобно контролировать качество сельхозпродукции, сельхозтехники в одном сборном тресте, одновременно будет удобно контролировать налоговую политику! Пора поворачиваться гос-ву и создавать объединенные тресты, договариваясь с Китаем, Белоруссией, США. Гос-во не должно раздавать бюджетные деньги не работающим и плачущим сельхозформированиям, они как правило не рентабельные, поскольку маломальский доход тратят на отдых, даже не возвращая долг. Если будет трест, то такого уже не будет. Все маленькие КХ, ТОО нужно объединить, чтобы был больше доход! Иначе сельское хозяйство развалится!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4460
Re: В Казахстане предложили отменить утильсбор для...
Отправлено: 16.05.24 - 19:00
#2
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Отменить утильсбор? Господин Скляр может рассердиться!!! :-o
Цитата:
К сожалению, уровень казахстанского содержания в таких тракторах и комбайнах составляет всего 42-44 процента. Основные запчасти импортируются.
Источник:


42-44 процента? Откуда такие цифры??!!!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4460
Re: В Казахстане предложили отменить утильсбор для...
Отправлено: 16.05.24 - 19:05
#3
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Цитата:
абике:
Заводы производящие трактора, комбайны тоже хотят получить доход!


Прежде, чем писать, разберитесь с основой! Утильсбор не идет в доход предприятий-производителей! И не идет в доход предприятий-утилизаторов по причине их отсутствия! Все предприятия-производители - не собственность государства, чтобы их поддерживать. Предприятия по утилизации, кстати, тоже не государственная собственность...
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