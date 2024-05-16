Re: В Казахстане предложили отменить утильсбор для...

Отправлено: - 18:59

Опять жалобы от дармоедов: нет денег, снизьте цены на трактора, комбайны и другое! Это вам не СССР, не социализм! Заводы производящие трактора, комбайны тоже хотят получить доход! Поэтому, чтобы не загубить производство сельхозсырья, надо кооперироваться в тресты, куда будут входить заводы,производящие трактора, комбайны, станки и другую технику, а с ними будут в кооперации работать ТОО, КХ, которым заводы будут под арендную плату давать технику. Прибыль будут делить по КПД. Гос-ву будет удобно контролировать качество сельхозпродукции, сельхозтехники в одном сборном тресте, одновременно будет удобно контролировать налоговую политику! Пора поворачиваться гос-ву и создавать объединенные тресты, договариваясь с Китаем, Белоруссией, США. Гос-во не должно раздавать бюджетные деньги не работающим и плачущим сельхозформированиям, они как правило не рентабельные, поскольку маломальский доход тратят на отдых, даже не возвращая долг. Если будет трест, то такого уже не будет. Все маленькие КХ, ТОО нужно объединить, чтобы был больше доход! Иначе сельское хозяйство развалится!