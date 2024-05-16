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≡ У председателей ОСИ в Казахстане появятся новые серьезные обязанности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49196
У председателей ОСИ в Казахстане появятся новые серьезные обязанности
Отправлено: 16.05.24 - 14:14
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В Казахстане на председателей ОСИ теперь ложится обязанность по “обеспечению комплекса мероприятий, направленных на создание безопасных условий проживания (пребывания) собственников квартир на объекте кондоминиума”.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1394
Re: У председателей ОСИ в Казахстане появятся новые серьезные...
Отправлено: 16.05.24 - 14:14
#1
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И так никто не хочет быть председателем,а ещё и новая обязанность. Будущее,как было при коммунистах,в объединении! Вот увидите! Все эти ОСИ в каждом подъезде-это путь в катастрофу! Надо ЖЭК! И точка!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
162
У председателей ОСИ в Казахстане появятся новые серьезные обязанности
Отправлено: 16.05.24 - 18:40
#2
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Гос-во обязалось сохранить жилой фонд страны, а не может создать нормальную организацию, для сохранения жилого фонда, передав управление в руки самих граждан, привыкших ничего не делать, считающих, что они не обязаны создавать ОСИ, ПТ, КСК. При этом хотят жить за тийынки комфортно! Тут надо тем, кто живет в МЖД, в котором находиться 100 и более квартир обязательно создавать ОСИ, с тарифом в 90 тенге за квадратный метр! Те собственники квартир, которые проживают в МЖД, в которых от 2-х до 100 квартир, обязаны создавать Кооперативы собственников помещений, в которых должно быть не менее 40 домов, с тарифом 100 тенге за 1 квадратный метр. Вот тогда появятся деньги на управление объектом кондоминиума и на содержание общего имущества объекта кондоминиума. То есть тогда можно оплачивать достойно услугодателям, обслуживающих жилой фонд на основании гражданско-правовых договоров, а не на трудовых договорах. То есть нужно исключить трудовые отношения, основанные на принципах Трудового Кодекса РК. Жителям нужен результат за оплаченный тариф! Работники принятые по трудовому договору, на работе отбывают только свое рабочее время и за это получают вознаграждение, а услугодатель будет работать на результат, качественно,выполняя свои обязанности, обусловленные гражданско-правовым договором! По-моему до сих пор Закон о жилищных отношениях "сырой", депутаты толком не знают, что такое кондоминиум, не говоря о некоммерческих организациях! Пора уже работать депутатам для благо народа путем подбора профессиональных кадров, которых надо обучать бесплатно в специальных образовательных учреждениях не менее 3 лет, поскольку гос-во обязалось сохранить жилой фонд Казахстана! Если этого не будет, то грош цена этим мечтам!!!

[Исправлено: абике, 16.05.2024 - 19:42]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1349
Re: У председателей ОСИ в Казахстане появятся новые серьезные...
Отправлено: 16.05.24 - 20:45
#3
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Любопытно, зачем в статье дают ссылки на упомянутый пункт 8 статьи 43, если там этого пункта нет?
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