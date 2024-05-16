Отправлено: - 18:22

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А вот беспорядочные половые связи с какими то жителями это грех для женщины прежде всего.

Цитата:Вот вы как то любите, ярлыки раздавать и людей осуждать. Вам повезло по жизни, встретили свою женщину, ей наверно повезло. Но нельзя быть таким бескомпромиссным и хаять людей. У людей так сложилось. Не именно этой пары, а у многих других, причин то много, чтобы не расписываться. Бывает неуверенность в завтрашнем дне или человеке, но живут вместе. Если получается жить, пусть живут, может потом и распишутся...пысы: где-то вы прям кучу аргументов найдете в своих комментах, а здесь прям прокурор - вот так вот и не иначе...