"Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера музыкально-литературного детектива "Дело Есенин" состоялась в Рудном
Отправлено: 15.05.24 - 19:37
Новая большая работа рудненских актеров, как признаются авторы, не дает ответа на главный вопрос о судьбе Сергея Есенина. Но помогает ближе познакомиться с ним. Со всеми его гранями. Что получилось - в репортаже «НГ». Читать новость
История смерти поэта настолько запутанна, а официальная версия властей так фальшива и сфабрикована. Много догадок, что голова идет кругом.
Ничего запутанного и ничего фальшивого Это если сериалы смотреть то конечно всех поэтов убили злые ОГПУшники) Есенин в последний год много бухал Лежал в психбольнице Резал себе руки несколько раз за жизнь Стихи упадочные у него всю жизнь в особенности про самоубийство В весенний вечер под окном на рукаве своем повешусь (рукав-шея) 1918-19 год вроде А последний год вообще в депрессию попал Несколько раз предупреждал друзей что сделает что-нибудь Ну в итоге повесился перед новым годом после пьяной посиделки
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Он - многоликий артист, основоположник шоубизнеса на Руси.
Бредятина Он основоположник хайпа на Руси Скандалы и провокации за которыми следили зрители Есенин рок звезда А основатель шоу бизнеса в целом Маяковский со своим футуризмом и окнами роста
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Ученица 9-го класса школы № 21 Яна ЯНОВА сыграла самую известную жену Есенина - американскую танцовщицу Айседору Дункан.
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