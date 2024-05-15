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≡ "Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера музыкально-литературного детектива "Дело Есенин" состоялась в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49195
"Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера музыкально-литературного детектива "Дело Есенин" состоялась в Рудном
Отправлено: 15.05.24 - 19:37
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Новая большая работа рудненских актеров, как признаются авторы, не дает ответа на главный вопрос о судьбе Сергея Есенина. Но помогает ближе познакомиться с ним. Со всеми его гранями. Что получилось - в репортаже «НГ».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15828
Re: "Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера...
Отправлено: 15.05.24 - 19:37
#1
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Цитата:
История смерти поэта настолько запутанна, а официальная версия властей так фальшива и сфабрикована. Много догадок, что голова идет кругом. 


Ничего запутанного и ничего фальшивого
Это если сериалы смотреть то конечно всех поэтов убили злые ОГПУшники)
Есенин в последний год много бухал
Лежал в психбольнице
Резал себе руки несколько раз за жизнь
Стихи упадочные у него всю жизнь в особенности про самоубийство
В весенний вечер под окном на рукаве своем повешусь (рукав-шея) 1918-19 год вроде
А последний год вообще в депрессию попал
Несколько раз предупреждал друзей что сделает что-нибудь
Ну в итоге повесился перед новым годом после пьяной посиделки


Цитата:
Он - многоликий артист, основоположник шоубизнеса на Руси. 

Бредятина
Он основоположник хайпа на Руси
Скандалы и провокации за которыми следили зрители
Есенин рок звезда
А основатель шоу бизнеса в целом Маяковский со своим футуризмом и окнами роста


Цитата:
Ученица 9-го класса школы № 21 Яна ЯНОВА сыграла самую известную жену Есенина - американскую танцовщицу Айседору Дункан.

9 классница играет Летнюю женщину
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1305
Re: "Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера...
Отправлено: 15.05.24 - 19:37
#2
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Говоров, есть фото афиши?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38192
Re: "Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера...
Отправлено: 16.05.24 - 09:58
#3
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Так его убили или повесился сам?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1305
Re: "Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера...
Отправлено: 16.05.24 - 15:51
#4
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Цитата:
electro:
фото афиши?

дважды повторять?
есть-есть, нет-нет, что, трудно ответить???????????
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2175
"Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера музыкально-литературного детектива "Дело Есенин" состоялась в Рудном
Отправлено: 16.05.24 - 16:13
#5
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Цитата:
electro:
есть фото афиши?

Вот здесь есть фото афиши

Напоминаю о нормах элементарной вежливости в общении с авторами статей и администрацией сайта.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1305
"Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера музыкально-литературного детектива "Дело Есенин" состоялась в Рудном
Отправлено: 16.05.24 - 16:22
#6
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За фото спасибо.
А он сам смотрел это фото?
И что невежливого???
Фамилия?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2175
"Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера музыкально-литературного детектива "Дело Есенин" состоялась в Рудном
Отправлено: 16.05.24 - 16:26
#7
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Цитата:
electro:
За фото спасибо.

Пожалуйста
Цитата:
electro:
А он сам смотрел это фото?

Да, смотрел. Название спектакля в тексте исправили. В заголовке исправим позже.
Цитата:
electro:
И что невежливого???

Фамильярность. Во втором вопросе первое предложение - просто хамство, я считаю.

Далее не отклоняйтесь от темы статьи, пожалуйста.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1305
Re: "Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера...
Отправлено: 16.05.24 - 16:43
#8
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не всё исправили в тексте.
это не отклонение от темы статьи.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2175
"Основоположник шоубизнеса на Руси" - Премьера музыкально-литературного детектива "Дело Есенин" состоялась в Рудном
Отправлено: 16.05.24 - 16:53
#9
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Цитата:
electro:
не всё исправили в тексте.

Напишите мне в л/с, где именно вы видите ошибку.
И да, сообщения об ошибках в комментариях - это отклонение от темы.
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