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История смерти поэта настолько запутанна, а официальная версия властей так фальшива и сфабрикована. Много догадок, что голова идет кругом.

Он - многоликий артист, основоположник шоубизнеса на Руси.

Ученица 9-го класса школы № 21 Яна ЯНОВА сыграла самую известную жену Есенина - американскую танцовщицу Айседору Дункан.

Цитата:Ничего запутанного и ничего фальшивогоЭто если сериалы смотреть то конечно всех поэтов убили злые ОГПУшники)Есенин в последний год много бухалЛежал в психбольницеРезал себе руки несколько раз за жизньСтихи упадочные у него всю жизнь в особенности про самоубийствоВ весенний вечер под окном на рукаве своем повешусь (рукав-шея) 1918-19 год вродеА последний год вообще в депрессию попалНесколько раз предупреждал друзей что сделает что-нибудьНу в итоге повесился перед новым годом после пьяной посиделкиЦитата:БредятинаОн основоположник хайпа на РусиСкандалы и провокации за которыми следили зрителиЕсенин рок звездаА основатель шоу бизнеса в целом Маяковский со своим футуризмом и окнами ростаЦитата:9 классница играет Летнюю женщину