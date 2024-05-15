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родом из Шанхая2022:

Абайка если не трудно скажи откуда черпаешь про жизнь алкашей при батюшке царе

родом из Шанхая2022:

чёт не припомню чтоб блюстители порядка дежурили при пивнушках..

родом из Шанхая2022:

народ у нас в то время был воспитанный интилигентный никто не позволял руку поднять ...купили пивка рыбки сели выпили разошлись по домам.... ....об этом свидетельствуют многие советские фильмы....Афоня...

mks2703:

И как же вам объяснить то. Тогда "палатеры и официанты" были какой-никакой властью для голытьбы, никто бы на них руку не поднял

mks2703:

Сейчас авторитета у данных работников нет, потому голытьба и борзеет.

mks2703:

Неудачники по-жизни ищут всегда повод на ком бы сорваться и алкоголь в помощь.

Цитата:Как закалялась сталь почитайТам оказывается не про металл написано а про жизнь до и во время революции)Цитата:При самых диких дежурилиЦитата:АгаАфоня где после дискотеки началась драка за углом))Цитата:НефигасеЗашёл такой ремесленник попить водкиПерепилЕго официант за шкирдяк выкинулПотом ремесленник с дружками выискивает официанта и бьёт ему мордуЧем был защищен официант то?Цитата:Ну если сидело бы в баре 3-4 шкафа под метр 190 с плечамиТо наверно там студенты и алкашня не шибко бы стремилась буянить просто такЦитата:Ну тоесть я со своих налогов должен оплатить учебу омоновцу, зарплату,экипировкуЧтобы его зарезали или покалечили просто так в драке во время разгона алкашей в баре волна?))А может лучше бар закроем или накроем штрафамиЧтобы Омоновец жив остался и выполнял другие более насущные дела? Типа нейтрализации бандитов?