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Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49195
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 10:21
Вблизи одного из костанайских баров регулярно дежурят бойцы СОБР. В число самых неблагонадежных заведений Костаная попали бары, куда регулярно вызывают полицию, передает inbusiness.kz.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15828
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 19:45
Цитата:
Практики у омона выше крыши по выходным
А они там на постоянке сидят как охрана бара
Тоесть в другое место они не успеют приехать на конфликт
Владельца бара чё нельзя напречь охрану себе нанять в заведение?
Почему он за наши налоги себе там охрану устроил?
При царе в кабаке палатеры и официанты гоняли алкашей
При СССР милиция потомучто пивнухи были государственные
А сейчас почему при частных заведениях охраной там ОМОН бегает?
Вообще полиции надо закрывать такие забегаловки
Случиалась драка-на неделю закрыли на проверку
Случиалась опять-на две недели закрыли
Пока до владельца не дойдет что лучше охрану нанять уже кто будет гонять буянов чем постоянно попадать
Получается полиция в доле? Ей выгодно что в таких пивнухах бухают и дерутся? А они разнимают
mks2703:
СОБРу всё равно практика не помешает, чё на ".опе ровно сидеть". Если ишо жестко практиковаться, со сломанными ребрами, может и понты убавятся у джигитеров...
СОБРу всё равно практика не помешает, чё на ".опе ровно сидеть". Если ишо жестко практиковаться, со сломанными ребрами, может и понты убавятся у джигитеров...
Практики у омона выше крыши по выходным
А они там на постоянке сидят как охрана бара
Тоесть в другое место они не успеют приехать на конфликт
Владельца бара чё нельзя напречь охрану себе нанять в заведение?
Почему он за наши налоги себе там охрану устроил?
При царе в кабаке палатеры и официанты гоняли алкашей
При СССР милиция потомучто пивнухи были государственные
А сейчас почему при частных заведениях охраной там ОМОН бегает?
Вообще полиции надо закрывать такие забегаловки
Случиалась драка-на неделю закрыли на проверку
Случиалась опять-на две недели закрыли
Пока до владельца не дойдет что лучше охрану нанять уже кто будет гонять буянов чем постоянно попадать
Получается полиция в доле? Ей выгодно что в таких пивнухах бухают и дерутся? А они разнимают
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1222
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 22:42
Цитата:
.....Абайка если не трудно скажи откуда черпаешь про жизнь алкашей при батюшке царе и коммуняк?
....чёт не припомню чтоб блюстители порядка дежурили при пивнушках..
....народ у нас в то время был воспитанный интилигентный никто не позволял руку поднять ...купили пивка рыбки сели выпили разошлись по домам....
....об этом свидетельствуют многие советские фильмы....Афоня...
abaika95:
При царе в кабаке палатеры и официанты гоняли алкашей При СССР милиция потомучто пивнухи были государственные
При царе в кабаке палатеры и официанты гоняли алкашей При СССР милиция потомучто пивнухи были государственные
.....Абайка если не трудно скажи откуда черпаешь про жизнь алкашей при батюшке царе и коммуняк?
....чёт не припомню чтоб блюстители порядка дежурили при пивнушках..
....народ у нас в то время был воспитанный интилигентный никто не позволял руку поднять ...купили пивка рыбки сели выпили разошлись по домам....
....об этом свидетельствуют многие советские фильмы....Афоня...
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 23:15
Цитата:
И как же вам объяснить то. Тогда "палатеры и официанты" были какой-никакой властью для голытьбы, никто бы на них руку не поднял. Сейчас авторитета у данных работников нет, потому голытьба и борзеет.
И с ними и богота тоже борзеет, потому что нет класса развития, при котором боготе было бы "не по чину" устраивать разборки. Но ничего не поделаешь. Происхождение "из грязи в князи" столь стремительное, что воспитание и класс не поспевают.
Про голытьбу и писать то нечего. Неудачники по-жизни ищут всегда повод на ком бы сорваться и алкоголь в помощь.
abaika95:
При царе в кабаке палатеры и официанты гоняли алкашей
При царе в кабаке палатеры и официанты гоняли алкашей
И как же вам объяснить то. Тогда "палатеры и официанты" были какой-никакой властью для голытьбы, никто бы на них руку не поднял. Сейчас авторитета у данных работников нет, потому голытьба и борзеет.
И с ними и богота тоже борзеет, потому что нет класса развития, при котором боготе было бы "не по чину" устраивать разборки. Но ничего не поделаешь. Происхождение "из грязи в князи" столь стремительное, что воспитание и класс не поспевают.
Про голытьбу и писать то нечего. Неудачники по-жизни ищут всегда повод на ком бы сорваться и алкоголь в помощь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15828
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 16.05.24 - 00:29
Цитата:
Как закалялась сталь почитай
Там оказывается не про металл написано а про жизнь до и во время революции)
Цитата:
При самых диких дежурили
Цитата:
Ага
Афоня где после дискотеки началась драка за углом))
Цитата:
Нефигасе
Зашёл такой ремесленник попить водки
Перепил
Его официант за шкирдяк выкинул
Потом ремесленник с дружками выискивает официанта и бьёт ему морду
Чем был защищен официант то?
Цитата:
Ну если сидело бы в баре 3-4 шкафа под метр 190 с плечами
То наверно там студенты и алкашня не шибко бы стремилась буянить просто так
Цитата:
Ну тоесть я со своих налогов должен оплатить учебу омоновцу, зарплату,экипировку
Чтобы его зарезали или покалечили просто так в драке во время разгона алкашей в баре волна?))
А может лучше бар закроем или накроем штрафами
Чтобы Омоновец жив остался и выполнял другие более насущные дела? Типа нейтрализации бандитов?
родом из Шанхая2022:
Абайка если не трудно скажи откуда черпаешь про жизнь алкашей при батюшке царе
Абайка если не трудно скажи откуда черпаешь про жизнь алкашей при батюшке царе
Как закалялась сталь почитай
Там оказывается не про металл написано а про жизнь до и во время революции)
Цитата:
родом из Шанхая2022:
чёт не припомню чтоб блюстители порядка дежурили при пивнушках..
чёт не припомню чтоб блюстители порядка дежурили при пивнушках..
При самых диких дежурили
Цитата:
родом из Шанхая2022:
народ у нас в то время был воспитанный интилигентный никто не позволял руку поднять ...купили пивка рыбки сели выпили разошлись по домам.... ....об этом свидетельствуют многие советские фильмы....Афоня...
народ у нас в то время был воспитанный интилигентный никто не позволял руку поднять ...купили пивка рыбки сели выпили разошлись по домам.... ....об этом свидетельствуют многие советские фильмы....Афоня...
Ага
Афоня где после дискотеки началась драка за углом))
Цитата:
mks2703:
И как же вам объяснить то. Тогда "палатеры и официанты" были какой-никакой властью для голытьбы, никто бы на них руку не поднял
И как же вам объяснить то. Тогда "палатеры и официанты" были какой-никакой властью для голытьбы, никто бы на них руку не поднял
Нефигасе
Зашёл такой ремесленник попить водки
Перепил
Его официант за шкирдяк выкинул
Потом ремесленник с дружками выискивает официанта и бьёт ему морду
Чем был защищен официант то?
Цитата:
mks2703:
Сейчас авторитета у данных работников нет, потому голытьба и борзеет.
Сейчас авторитета у данных работников нет, потому голытьба и борзеет.
Ну если сидело бы в баре 3-4 шкафа под метр 190 с плечами
То наверно там студенты и алкашня не шибко бы стремилась буянить просто так
Цитата:
mks2703:
Неудачники по-жизни ищут всегда повод на ком бы сорваться и алкоголь в помощь.
Неудачники по-жизни ищут всегда повод на ком бы сорваться и алкоголь в помощь.
Ну тоесть я со своих налогов должен оплатить учебу омоновцу, зарплату,экипировку
Чтобы его зарезали или покалечили просто так в драке во время разгона алкашей в баре волна?))
А может лучше бар закроем или накроем штрафами
Чтобы Омоновец жив остался и выполнял другие более насущные дела? Типа нейтрализации бандитов?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9848
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 16.05.24 - 00:54
Цитата:
В баре с дешёвым пивом,и дешёвыми закусками,3-4 охранника,за чей счёт банкет?
Я в ресторане работал,у нас один охранник был,а откуда в этой забегаловке деньги на вышибал?
abaika95:
Ну если сидело бы в баре 3-4 шкафа под метр 190 с плечами
Ну если сидело бы в баре 3-4 шкафа под метр 190 с плечами
В баре с дешёвым пивом,и дешёвыми закусками,3-4 охранника,за чей счёт банкет?
Я в ресторане работал,у нас один охранник был,а откуда в этой забегаловке деньги на вышибал?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6222
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 16.05.24 - 07:20
Цитата:
Власть - одной рукой хочет навести якобы порядок с неконтролируемым употреблением алкоголя, а другой рукой поощряет на это самое НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ распитие.
Пример тому: - оптушки по продаже алкоголя- там висит грозная надпись: -" без лицензии не продаём", хотя продают налево и направо не спрашивая лицензии и возраста и второе:- торговля с маленьких магазинчиков и из дома алкоголя без соответствующих лицензии - что то я РЕДКО слышал или почти не слышал что полиция кого то поймала и наказала, иногда показательно наказывают в редких случаях при проведении ОПМ для выполнения плановых показателей.
Очевидно это "выгодный" бизнес для них, чем ловить и наказывать.: - подъехал, взял своё и до следующего раза.
Добринцофф:
Власть - одной рукой хочет навести якобы порядок с неконтролируемым употреблением алкоголя, а другой рукой поощряет на это самое НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ распитие.
Пример тому: - оптушки по продаже алкоголя- там висит грозная надпись: -" без лицензии не продаём", хотя продают налево и направо не спрашивая лицензии и возраста и второе:- торговля с маленьких магазинчиков и из дома алкоголя без соответствующих лицензии - что то я РЕДКО слышал или почти не слышал что полиция кого то поймала и наказала, иногда показательно наказывают в редких случаях при проведении ОПМ для выполнения плановых показателей.
Очевидно это "выгодный" бизнес для них, чем ловить и наказывать.: - подъехал, взял своё и до следующего раза.
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 16.05.24 - 08:21
Цитата:
Не совсем понимаю ваши стенания по данному поводу... Он выполняет множество задач, среди которых: проведение спецопераций; охрана стратегически важных объектов; задержание правонарушителей.
Или вы хотите, чтобы они как пожарники, ждали пожара, в ожидании террористов. Или думаете террористы мягкие и пушистые, и ходят без ножичков и оружия...
Практиковаться надо, и лучше не только в спортзале... Если там бывалые мужички устроят бучу или спортики, то не обычный участковый или наряд, и тем более своя охрана - вряд ли смогут "загасить" конфликт на месте. Чаще всего в таких заведениях по одному охраннику и он не справится с группой неадекватов.
abaika95:
Ну тоесть я со своих налогов должен оплатить учебу омоновцу, зарплату,экипировку Чтобы его зарезали или покалечили просто так в драке во время разгона алкашей в баре волна?))
Ну тоесть я со своих налогов должен оплатить учебу омоновцу, зарплату,экипировку Чтобы его зарезали или покалечили просто так в драке во время разгона алкашей в баре волна?))
Не совсем понимаю ваши стенания по данному поводу... Он выполняет множество задач, среди которых: проведение спецопераций; охрана стратегически важных объектов; задержание правонарушителей.
Или вы хотите, чтобы они как пожарники, ждали пожара, в ожидании террористов. Или думаете террористы мягкие и пушистые, и ходят без ножичков и оружия...
Практиковаться надо, и лучше не только в спортзале... Если там бывалые мужички устроят бучу или спортики, то не обычный участковый или наряд, и тем более своя охрана - вряд ли смогут "загасить" конфликт на месте. Чаще всего в таких заведениях по одному охраннику и он не справится с группой неадекватов.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38192
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 16.05.24 - 09:38
Цитата:
Ну как то алкаши равно террористы..
Вот как ты перегнул то..
Омоновцы или спецназ, вроде как это разгон митингов, избиение народа, водометы, алкпши в том числе.
А вот ССО, это по моему по террористам, силы спецопераций.
Ты мне кажется что то запутал..
mks2703:
Или думаете террористы мягкие и пушистые, и ходят без ножичков и оружия...
Или думаете террористы мягкие и пушистые, и ходят без ножичков и оружия...
Ну как то алкаши равно террористы..
Вот как ты перегнул то..
Омоновцы или спецназ, вроде как это разгон митингов, избиение народа, водометы, алкпши в том числе.
А вот ССО, это по моему по террористам, силы спецопераций.
Ты мне кажется что то запутал..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1394
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 16.05.24 - 10:58
В Волне оч вкусно,но публика... Или полицейские или быдло наримановское. Оч редко адекватные посетители. Но приходится рисковать,тк вкусно готовят.
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 16.05.24 - 14:56
Цитата:
...Задержание вооруженных преступников, выполнение антитеррористических операций...
111:
Ну как то алкаши равно террористы.. Вот как ты перегнул то..
Ну как то алкаши равно террористы.. Вот как ты перегнул то..
...Задержание вооруженных преступников, выполнение антитеррористических операций...
-
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