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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49195
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 13:28
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Кандидат философских наук - о том, к чему может привести атака на кафедры философии в вузах
В конце учебного года многие задумываются над тем, куда же движется наше образование, где оно тащит на себе ненужный балласт, а где чего-то не хватает и причем самого необходимого.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15828
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 13:28
#1
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Никогда не понимал для чего нужны философы?
Нет сами по себе люди кто выстраивает философские концепции, размышляет, даёт новые нарративы и мысли, пишет книги на философские темы это понятно
Но их единицы на весь мир
Славой Жижек, Бодрийяр итд
Но зачем учить на философа? Где они потом работают? Чем занимаются кроме преподавания философии в вузах?
Вот группа 30 человек отучилась на философском и дальше что? За ними через год выпустится ещё группа 30 человек
Где они все?
Учителями в школу их не возьмут нет педагогического образования
Журналистика тоже долеко
Теология смежно конечно но и теологов в таком количестве не нужно
Для чего обучают философов?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6886
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 14:37
#2
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Живет у нас в рудном,на улице горького,странный человек. Отличный музыкант,шахматист,увлекается йогой и душой и ликом-очень замечательный,но! Он не желает работать,проживает с мамой и ведет паразитический образ жизни. Напрасился недавно кто мне,поиграть в шахматы. Выиграл все три партий. Значит не дурак. Но вот упорно не желает работать,у него своя философия.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4790
Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 14:51
#3
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Есть доктора философских наук и есть философы Кант, например, Бердяев, Сократ вообще разговора нет
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4790
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Капканы практицизма и свободного мышления
Отправлено: 16.05.24 - 14:59
#4
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Философия.это наука умных, всегда себя к ним не при́числял себя к ним
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