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≡ Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета Турлыханова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49195
Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета Турлыханова
Отправлено: 16.05.24 - 14:21
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«Справедливость восторжествовала! Спасибо Верховному суду, который изменил приговор и назначил два года ограничения свободы сыну депутата Мажилиса Турлыханова Болат Нурасылу», – сообщила адвокат Анна Чернова.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1394
Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета Турлыханова
Отправлено: 16.05.24 - 14:21
#1
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Такова доля сынков депутатов,всё с рук сходит...

[Исправлено: Сабыр, 16.05.2024 - 15:22]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
477
Re: Верховный суд изменил приговор сыну депутата Даулета...
Отправлено: 16.05.24 - 14:38
#2
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Я вот думаю, а зачем нам такие депутаты. Если он детей своих не смог нормально воспитать, как он может других людей представлять или чему то учить с высокой депутатской трибуны, или в своем округе.
У них это норма в семье.
Где наш комитет по этике. Несмотря на заслуги надо лишать таких депутатства. Может тогда до других дойдут нравственные уроки...
И если они считают это нормой, такое поведение в семье, то тогда не знаю...В Жана Казахстане ли они живут, или в ханстве...
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