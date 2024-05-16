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≡ Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49192
Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
Отправлено: 16.05.24 - 12:21
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Девушка проживает в Алматы, а ее мать - в Костанае. По ее словам, бывший сожитель матери, гражданин Азербайджана, после расставания преследует женщину, избивает и проявляет нездоровую ревность.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38192
Re: Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции...
Отправлено: 16.05.24 - 12:21
#1
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Цитата:
сожитель матери, 

Это вообще что такое?
Как этой женщине вообще не стыдно, пользоваться случайными половыми связями с какими то жителями.
Если приводит к себе мужиков и заявляет на них, может быть дело в ней самой?
Может не надо просто пользоваться беспорядочными интимными отношениями с какими то жителями?
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
177
Re: Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции...
Отправлено: 16.05.24 - 12:38
#2
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Так называемый гражданский брак называют сожительством, люди встретились, проживают совместно, ведут домашнее хозяйство и растят детей и все это без штампа в паспорте. Таких семей очень много. Не хотят они заморачиваться с юридической составляющей своих отношений. Но трактовка этого проживания как беспорядочными интимными отношениями, пользователь 111, думаю через чур. А то что так некрасиво ведёт себя этот кавказский джигит с женщиной, то это его не красит.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38192
Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
Отправлено: 16.05.24 - 12:48
#3
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Цитата:
пешеход:
называемый гражданский брак называют сожительством, люди встретились, проживают совместно,

Не согласен.
Жениться всего 5 минут от силы.
Расписался и все.
У нас больше дорога была, от Горняков 68, до акимата пешим пошли, там в здании бракосочетание, расписались и все.
И какая то пошлина, 3 тысячи что ли..
А вот беспорядочные половые связи с какими то жителями это грех для женщины прежде всего.
Что ей, лень было узаконить свои отношения, или она так всегда поступает с разными мужчинами, потом подставляя их?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38192
Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции сделали заявление
Отправлено: 16.05.24 - 12:50
#4
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И выйдя замуж, несешь ответственность прежде всего, за тез же детей, которым оставляешь что то.
А тут какая забота о детях, что это вообще такое и почему так афишируются в СМИ беспорядочные половые связи?
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