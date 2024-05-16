Re: Казахстанка просит депортировать сожителя матери: в полиции...

Отправлено: - 12:38

Так называемый гражданский брак называют сожительством, люди встретились, проживают совместно, ведут домашнее хозяйство и растят детей и все это без штампа в паспорте. Таких семей очень много. Не хотят они заморачиваться с юридической составляющей своих отношений. Но трактовка этого проживания как беспорядочными интимными отношениями, пользователь 111, думаю через чур. А то что так некрасиво ведёт себя этот кавказский джигит с женщиной, то это его не красит.