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я так считаю что балошаковцы ещё только начинают рекострукцию нашей страны! впереди нас ждёт очень интересный полёт в выгребную яму, и лишь пролетев по её содержимому возможно мы и ударимся об дно! а если нехватит инерции то так и зависнем в её содержимом! ведь их этому и только этому учили, иначе здравый смысл отказывается понимать всё ныне происходящее.... Всем терпения а главное здоровья, делаем большой вздох, край сей супстанции в милиметрах от нас!